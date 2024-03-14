「2024高雄智慧城市展」3月21日將在高雄展覽館登場，高雄市政府與台灣智慧城市產業聯盟今(13日)在高雄漢來飯店廳舉辦的展前記者會上，集結10家參展廠商現場設攤，囊括智慧城市、物聯運用、綠能經濟發展等不同面向，提前秀出活動亮點。

面對國際淨零趨勢，企業應用數位科技加速淨零減碳的課題日益重要，高雄市副市長林欽榮出席記者會致詞呼籲大家前來觀展，好瞭解科技應用方案，同時也見證高雄數位與淨零雙軸轉型。林欽榮隨後由聯盟會長郭水義同台進行啟動儀式並合影，兩人也一同參觀現場廠商展示攤位並聽取參展人員說明展出產品特色。會中高雄市立凱旋醫院介紹「高雄醫療主題館特色」，台北市電腦公會則介紹「高雄智慧城市展特色」。

主辦單位表示，隨著5G、物聯網、雲端運算、人工智慧及大型語言模型等資訊技術普及化，新一代雲端運算、移動互聯網、人工智慧AI等數位化工具儼然成為企業創新及找到市場競爭新價值的必備工具，智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧建築、智慧節能、智慧城市等創新應用服務也因此越發蓬勃發展。記者會現場實體展示單位包括中油、中鋼、茂登碳中和、中華電信、宏基智通、亞旭、中保科技、遠傳電信、衛波、鴻海等10家。

其中，中華電信展示智慧醫療海外解決方案，以科技力賦能共創智慧醫療服務生態系，透過自身資通訊技術與資源，整合國內優質醫療物聯網設備，提供「智慧病房」與「遠距醫療」解決方案，並與國內醫院夥伴合作推廣海外智慧醫療應用，建構「以醫帶產、以產助醫」互利共榮的生態圈，打造智慧病房降低醫護人員工作負載，並以遠距醫療提供在地就醫診療服務，弭平城鄉醫療資源不均，實現醫療平權新世界。

遠傳電信亮相全球首創最新智慧管理系統，結合AI智慧灑水有效防污減塵，透過自行開發的Smart Air智慧空品管理平台，結合空品感測器物聯網及AI智慧判煙與智慧灑水功能，並提供可視化圖表和即時警報，協助政府公部門即時監控空氣品質、迅速應對緊急狀況，更進一步運用大數據分析制定空品改善策略，強化管理高污染潛勢熱區，包括工業區源頭管制、營建工地科技化管理等，以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術提供完整智慧空品解決方案，打造健康宜居智慧城市。宏碁智通也展示多元支付充電一體機產品，該產品多元支付合而為一、一體成型，集人性化科技、時尚及環保於一身。

亞旭電腦推出首座搭載開放式數據庫的5G智慧動物園，以及創新5G沉浸式異地共演互動展演，與世界共享文化饗宴零距離。業者整合5G混搭的商用網路和私有網路，首發壽山動物園為5G智慧動物園實驗場域，於園區提供多項科技體驗，包括定位導航、路徑規劃、POI資訊、遊園地圖，APP解謎包，以及特定地點觸發LBS AR活動等，提供互動式園區探索體驗，以寓教於樂的遊戲形式深化遊客對動物生長和保育知識的理解，同時促進學術研究和商業開發。5G異地沉浸式互動展演則整合5G專網、沉浸式投影、定位和AR互動。運用點雲技術在A專網場域3D影像捕捉，即時傳輸至B場域並結合AR擴充實境，疊加整合沉浸內容，提供強化觀眾互動的沉浸體驗。

另與藝術家江賢二合作《走進江賢二 - 5G沉浸式光影交響三部曲》在高雄駁二藝術特區LIVE WAREHOUSE和衛武營呈現，舞者在駁二演出以空間定位資訊轉換為點雲舞者呈像，即時同步至衛武營都會公園Q棟沉浸展演會場，作整合互動展演。該方案將廣泛應用在演唱會、藝術展、品牌發表等場合，結合科技與數位文化影像創作產業，引領數位時代的創新潮流。

中保科技公司也展示高雄市政府亞洲新灣園區整合方案為全台首創完整AI智慧數位化整合運用管理平台，包括AI海陸空智慧交通、環保AI科技執法、UAV雲端無人機、智慧船舶、智慧路邊停車管理平台、智慧工地、ESG智慧建築、智慧醫療照護等。

全球AI現地型地震預警與結構安全監測領航者衛波科技提供地震前地震預警，地震中智慧減災措施及物聯網，地震後結構安全監測服務。衛波運用民生公共物聯網地震、災防資料，混搭自行蒐集資料海外地震資料、結構受震反應、結構動態試驗資料，導入日本、印尼、紐西蘭等驗證場域，成功輸出日本、印尼、紐西蘭等國。業者期盼藉由軟體加值、提升產業價值．藉由台灣防災科技與應用經驗，帶領國內防災產業。

鴻海則以生成式AI CityGPT平台打造多元「城市智慧大腦服務」模型，讓來賓體驗未來互動式AI城市生活服務。應用包含電巴，交通、生活、娛樂等需求。現場讓來賓體驗未來AI賦能的電巴，加上智慧站牌，展示智慧交通資訊互動與智能化乘車 CityGPT電巴營運管理平台，以直觀的可視化和文字總結功能，簡化管理操作介 面，透過AI提高效率。並協助工具開發者從準點、運營與維護及淨零減碳，加速功能設計和增強，未來追蹤交通碳足跡。

City Glass智慧觀光以穿戴式AR眼鏡體驗虛實整合，掌握城市新資訊，歷史背景，享受AI賦能未來科技感的旅遊行程智慧港灣將科技應用於港口管理和運營中，為港口產業帶來更高效、安全便捷的服務。

另外，環保減碳類方面，中鋼展示推動環保改善工程方案，採用先進工程技術新建煤礦封閉式建築，總計畫經費112.4億元，長735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋規模。完工後整體防制粒狀物效率將提高至98%，減少粒狀物排放31.6公噸/年。

中油聚焦綠能應用，展示未來氫能藍圖光雕展示投影模型及產氫輸送氫用氫未來發展藍圖產品，鑑於國際減碳趨勢興起，氫能已被列為主要發展手段之一，氫氣經濟遂成為市場看好並加速投入領域。此光雕展示投影模型說明天然氣產氫、再生能源產氫、海外運氫等產氫方式，國內高壓槽車運氫、液態氫槽車運氫、管線輸送氫氣等輸送氫方式，工業用氫、發電用氫、加氫站用氫等氫氣使用方式；詮釋未來氫能社會樣貌，也提供台灣氫能未來發展方向，可作為相關單位或業者投入及發展參考。

茂登碳中和環保公司展示永續環境整合服務，協助廠商降低能資源耗用與溫室氣體排放，提升產業生產效率與競爭力本公司整合一系列服務包含「節能減碳技 術輔導與諮詢」、「碳盤查輔導」、「產品碳足跡 ESCO節能量測」、「森 林碳匯諮詢」、「碳交易諮詢」及「偵測器設備規劃」等多項服務。

中華電信攤位展示智慧醫療海外解決方案。 圖：孫家銘攝

鴻海攤位以生成式AI CityGPT平台打造多元「城市智慧大腦服務」模型。 圖：孫家銘攝