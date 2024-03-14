中共批美禁用TikTok 評論區翻車：支付寶是誰的？

【新唐人北京時間2024年03月15日訊】近日，處於國家安全考慮，美國眾議院通過了要求TikTok剝離的法案，中共外交部反咬美國是強盜，被國內網友嘲笑，評論區翻車，網友紛紛諷刺中共強奪支付寶，稱，「支付寶是誰的？」

3月14日，中共外交部發言人汪文斌主持例行記者會，當有記者問到美國國會通過的剝離TikTok法案時，汪文斌聲稱，美國強盜邏輯，「看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯」。

該例行記者會的視頻被中共各官媒轉發，但是評論區被禁評，在大陸抖音平台，一個名為「直播日照」的帳號也轉發了該視頻，在這個帳號的評論區受到了11.5萬條評論，網友紛紛質問，「支付寶是誰的？」諷刺中共搶奪民企。

還有的網友列舉中共歷史上以國有化的的名義搶奪私人企業，「記得最早還是雲南白藥」，「要不要說說全聚德，王老吉，張小泉，茅台」，「爺爺，我想要那家，去吧，安排你做個副總」，「哈哈哈，打臉了」 。

還有諷刺中共控制外企，「每個外企都派書記」，「都是一群好吃懶做，想不勞而獲的人渣，才打家劫舍」，「撒謊是它們生存的必須條件」。

2023年12月30日，中共央行人民銀行官網的非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示（截至2023年12月）顯示，文件名為「許准予決字 [2023] 第189號文」稱，同意支付寶 (中國) 網絡技術有限公司變更為無實際控制人。

分析認為，這是中共當局在一系列打壓螞蟻集團之後，公開搶劫支付寶。

早在2023年1月份，螞蟻集團發布了一則《關於持續完善公司治理的公告》，內容主要涉及從馬雲及其一致行動人共同行使的股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

馬雲所持投票表決權從53.46%大幅降低為6.208%，馬雲不再是螞蟻集團的實控人，螞蟻旗下支付寶也相應地變更「主權」。

支付寶在中國金融App領域中第一，其用戶達到10億，商業用戶8000萬。

在微博平台，也有眾多網友諷刺中共當局，「Tiktok這是什麼東西」，「為什麼限制國內用Tiktok」，「好東西？為啥中國人不能用？」「就像有些西企主動撤離中國一樣，TiKTok是否也可學樣撤走，不在你那兒玩，去別的地方？」，「如果是中國公司，為什麼中國禁了不給用，如果是美國公司，為什麼美國也要禁了它？ 中國人用不了，美國人不讓用，神奇」，「支持一個在大陸不合法的企業，目的是什麼呢？不是應該主動讓美帝關掉才對嗎」，「俄羅斯和印度直接禁掉。這裡沉默，美帝只是要剝離，這邊開始罵街，哈哈哈，美帝軟弱可欺」。

對於中共外交部的言論，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns)近日評論說，「極其諷刺」。

伯恩斯在接受彭博社採訪時說，「本週，我們聽到了北京這裡的政府對美國關於TikTok的辯論的一些抱怨，我覺得這極其諷刺。因為這裡的政府官員正使用X平台來批評美國，但他們並沒有給本國公民使用X、使用Instagram、使用Facebook、使用谷歌的權利。因此，當該政府關閉了14億中國人使用所有這些平台的權利時，他們卻在抱怨一個（美國的）程序，這的確具有諷刺意味」。

因為涉嫌盜取信息，危害國家安全，Tiktok被包括歐盟、英國、加拿大、日本、韓國、印度及美國聯邦政府和大多數州政府禁止在政府公用設備上使用。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：徐耕文）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/15/a103862117.html