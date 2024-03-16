美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周五（3月15日）表示，美国正在与以色列、卡塔尔和埃及密切合作，以达成协议释放被哈马斯扣押的人质，并让以色列和哈马斯之间实行较长时间的停火。

“在我们说这些话的时候，对话正在进行中。我相信谈判将持续到未来几天，”布林肯在维也纳与奥地利外交部长举行的联合新闻发布会上告诉记者。

他说，哈马斯已经提出了一项反建议，以色列已派出一个谈判小组前往卡塔尔进行进一步的谈判。此前谈判在最近陷入了僵局，使得在穆斯林斋月之前暂停战斗的希望破灭了。斋月周一在世界大部分地区开始。

布林肯在谈到以色列重返谈判桌时说：“我认为这反映了达成协议的可能性和紧迫感——达成停火，让人质回来，获得更多的人道主义援助。这是我们致力要做的事情，我们将努力把事情做成，不管需要多长时间，付出多艰苦的努力。”

以色列总理办公室周五表示，本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）总理已经批准了在加沙南部城市拉法进行军事行动的计划，那里有130多万巴勒斯坦人避难。他说，军队正在为行动可能出现的问题以及撤离平民做预案。

拜登行政当局表示，它需要看到为这种地面行动所制定的明确而可行的计划，并且必须保护平民。布林肯说，拜登行政当局还没有看到这样的计划。

新的援助行动中有更多人死亡

以色列军方周五否认以军士兵周四晚间在加沙地带北部向等待援助车队的巴勒斯坦人开火。加沙北部普遍存在严重的饥饿问题。

而加沙的巴勒斯坦卫生官员的说法则不同，称以色列向加沙北部等待援助卡车的人群开火，造成至少21人死亡，150多人受伤。

以色列国防军否认他们的部队在科威特广场开火。军方说，在车队抵达前大约一个小时，“持有武装的巴勒斯坦人”向等待援助的平民开火。

以色列国防军在一份声明中说：“当援助卡车进入时，巴勒斯坦枪手继续射击，成群的加沙人开始抢劫卡车。此外，一些加沙平民被卡车碾压。”

军方表示，初步审查发现以军部队“没有使用坦克炮火、空袭或者开枪”，但他们将继续审查这一事件。

联合国表示，加沙北部的人们正在挨饿。联合国儿童基金会（UNICEF）周五表示，31%的两岁以下儿童患有急性营养不良，是1月份的两倍。而联合国儿童基金会筛查的儿童中有4.5%患有消瘦症，这是最危及生命的营养不良形式。据报道，随着饥荒担忧的增加，最近几周至少有23名儿童死于营养不良和脱水。

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔（Catherine Russell）说：“我们一再试图提供更多援助，并一再呼吁解决我们几个月来所面临的准入挑战。但相反，儿童的处境日益恶化。我们在提供挽救生命的援助方面的努力，正在因不必要的限制而受到阻碍，这些限制正在使儿童付出生命的代价。”

联合国表示，自战争开始以来，以色列只为计划中的向加沙北部提供人道主义援助任务的大约四分之一提供了便利。

加沙卫生部表示，在加沙中部的另一起事件中，以色列空袭击中了努塞拉特营地的一个援助分发中心，造成数名平民死亡和受伤。

10月7日，哈马斯的战斗人员发动恐怖袭击，攻入以色列南部，造成约1200人死亡，并将250人扣为人质，随后以色列开始了消灭哈马斯的军事行动。这些人质中大约有130人仍被关押，但以色列官员表示，他们认为大约有30人在袭击中已并打死并被带走尸体，或者在关押中死亡。

哈马斯管理的加沙卫生部表示，已有近31500名巴勒斯坦人丧生，另有73000多人受伤。据信更多的遗骸埋在废墟下。联合国周四表示，清理加沙近2300万吨被毁房屋和建筑物，并清除未爆弹药将需要数年时间。

急救船靠近加沙

与此同时，为加沙运送200吨食物的援助船张开双臂（Open Arms）三天前从塞浦路斯航行后，周五已经接近加沙地带的海岸。

这艘船载的食物是由厨师和慈善家何塞·安德烈斯（JoséAndrés）创立的慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）提供的。西班牙援助组织张开双臂（Open Arms）提供运输，这艘船以该组织命名，将停靠在临时码头。

这艘船正在测试一条新的海上走廊，旨在为加沙地带来更多援助，联合国警告说，那里有57.6万人处于与冲突有关的饥荒的边缘，几乎所有230万居民都正在经历粮食短缺。

该走廊由美国与塞浦路斯、英国、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、欧盟和联合国协调。

虽然人道主义工作者表示欢迎任何额外的援助，但他们强调，船只和空投不能替代卡车能够携带的援助数量，他们一再呼吁以色列开放更多的过境点和进入加沙的道路。

美国军方已派遣一艘船前往地中海，在加沙海岸线上建造一个临时码头，为更多援助提供通道，但表示可能需要长达两个月的时间才能完成。

（美国之音驻联合国记者贝希尔对本文亦有贡献。本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。）