【菁英論壇】最後的首富 農夫山泉涉權貴內鬥

【新唐人北京時間2024年03月15日訊】現在中國網路上最熱門的事件是農夫山泉事件，最新消息說，農夫山泉的創始人和老闆鐘睒睒已經辭去了農夫山泉多家分公司的法人代表職位。在網上攻擊農夫山泉的理由，讓人感到非常荒謬和難以置信，比如一個紅色的瓶蓋子可以被指責為是日本國旗，但類似這樣荒謬的指控卻可以在中國大陸鋪天蓋地的大行其道，而且由網上言論很快落實到具體的行動，導致農夫山泉的企業損失慘重。那麼到底是什麼樣的力量在背後推動這次搞垮農夫山泉的整個運動呢？他們推動這場運動的原因又是什麼？

基層暴政鬥首富 文革真的來了

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，我們以前經常講，中國好像走向文革了，越來越像文革了，農夫山泉這件事我覺得不是像不像文革，而是基本上就是了。因為文革在基層的表現就是瘋狂和無理性，上綱上線的給你扣一個莫須有的政治罪名，然後整你，把你整到最後非常慘，甚至把你整死。

現在給農夫山泉扣的罪名，說瓶子是白的，瓶蓋兒是紅白的，從上面看就是日本國旗，所以你媚日。如果這個罪名能成立的話，我覺得中國有一個企業已經媚日了很多年，就是茅台。

茅台也都是紅蓋子，白瓶子。然後又說鐘睒睒的兒子在美國，所以我們買他的飲料等於是支持美國來打中國。這些東西完全是沒有任何依據，也沒有任何邏輯可言，但是農夫山泉的股市損失了300億，有一天的銷售額居然跌了九成，這種傷害對一個企業來講，就是一場大禍。這種事情最可怕的就是它有示範效應，如果這個事兒繼續發生下去，那明天能不能針對其它企業呢？

李軍說，這個事情剛剛起步的時候，是指責鐘睒睒忘恩負義，對不起娃哈哈的老總宗慶后，或者當時挖宗慶后的牆角等等。後來鐘睒睒自己寫了一篇文章《我與宗老二三事》，進行了解釋，就是他其實對宗老還是很尊敬的，基本上把這個事情解釋清楚了。本來這個事情應該是結束了。但是後面就開始越來越奇怪，越來越發酵，後面那個過程是完全讓人無法想像和推理出來的。這個事情在宗慶后剛剛去世就發生了，這就有點蹊蹺，人們懷疑娃哈哈是不是在背後做了什麼動作。

而且這兩個企業還不一樣，農夫山泉本身確實是一個純的民企。娃哈哈集團現在的第一大股東是杭州上城區投資集團，是國企。這兩家企業並不是民企對民企之間的一種競爭，是民企和國企之的種競爭。

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，我很懷疑一個普通的企業能夠在中國掀起這麼大的一個力量，包括在網路上有刪帖的，就是說有反駁的要把它刪掉等等，諸如此類的，然後在各地擴張，甚至是到了一些小媒體上面去，也跟風一起做。這個恐怕不是那麼簡單的一件事，我一直高度懷疑整件事件背後，有官方機構或者是某一些官方人物在推動這件事情。過去這幾年的中國，一個行業一個行業被推倒、被打倒、被整肅，比如高科技、補教、遊戲業，現在居然會打到瓶裝水。

鐘睒睒錢多惹紅禍 中共統治內卷是常態

旅居美國的原上海企業家胡力任在《菁英論壇》表示，我曾經跟宗慶后接觸過一次，宗慶后這個人給我的感覺還是比較正義，我認識他的時候大概在八年以前，那時候大概他已經差不多七十歲左右。我當時認識他的時候，他有七十六個基地，每個基地都是幾百畝土地的大基地，非常大的，超大的。他跟農夫山泉有什麼區別？看似是同類產品都是做水的，但是娃哈哈做的是叫純淨水，它的工廠一般都是在一些比較廣闊的平原，它是用自來水過濾然後來殺菌罐裝。農夫山泉的層次相對比它高一點，農夫山泉的水源地要求非常高，所以農夫山泉在中國只有十幾個基地。其中一個最重要的基地就是在浙江淳安的千島湖，這十幾個基地都是一些自然的潔淨水，要求這種水源地，它價格相對比娃哈哈會賣的高一點。

農夫山泉跟娃哈哈有一個非常重要的不同點，娃哈哈宗慶后大概只有百分之二三十的股份，絕大部分百分之四十幾的股份是在政府手裡，還有百分之二十幾的股份是在他的管理層手裡。我認識娃哈哈的一些高管，這些高管告訴我，他們每年分紅以後的年收入可以達到兩三百萬、三四百萬。宗慶后真的給他的員工每年分紅，這些老員工跟著他的時間非常久，都是八十年代中期從工廠轉制過來的，當時他們自己也花錢投資進去，所以宗慶后在整個集團公司的口碑非常好。

鐘睒睒這個事件發生了以後，我認為是這樣的。現在整個中國的氛圍就是一個很明顯的殺豬榜，就是你錢越多，你越會成為眾矢之的。鐘睒睒現在擁有它公司股份的大概百分之八十幾，他是絕對的大股東，我查過他的數據，大概幾年前他的總資產應該是達到1000多億美元，大概將近不到1萬億人民幣。像他這樣體量的企業家、富豪，應該說肯定早就被盯上。這個事情不可能純粹是由網路興起，你看馬雲他的形象應該是好很多，他也沒有什麼背信棄義，他為什麼會被扼殺掉？為什麼會成為一個實質的流亡者？

中國現在有個詞叫內卷，現在外卷很難卷到的，很多出口企業都很難做，那麼怎麼辦呢？就是內卷。其實中國共產黨的所有運動，我們也可以把它叫做是內卷，以前土改、公司合營，它不就是內卷嗎？那就是內卷，把所有老百姓全民的資產搶劫掉。現在的互聯網都是由政府來操控的，由政府來監控的，假如說政府不願意去做，而且正好還是兩會期間，正在不斷給民企提高信心的同時，不斷鼓吹我們要讓民企好好繼續安定、來做大企業，做強企業的前提下，鐘睒睒這個事情就發生了。所以說這個事情絕對不是自發的，肯定不是水的原因，主要就是鐘睒睒太有錢，這是真正的原因。目前鐘睒睒的事情在全國各地都是在爆發，還有很多人都被盯上了，被盯上有各種各樣的理由，但是最重要的就是這些人太有錢了。在中國都是這樣的，就是大家都認為你太有錢，就必須找個理由把你幹掉。

李軍在《菁英論壇》表示，鐘睒睒的企業一旦做到這種程度的時候，一些有權勢的人肯定會眼紅，在這種情況下，可能有人跟他談，是不是讓我們入股，要不就是讓國企來入股，然後我們一起來賺錢，共同富裕。鐘睒睒這個事情，我們可以看他後面的路，他現在把法人退出來了，我們看看下面上來的法人是誰？其次看看他公司的股權會不會發生變化？我個人認為可能不長時間內，農夫山泉和鐘睒睒那個生物公司的股權會發生一些變化，這就能夠印證我們的一些推論。

賣水利潤超過石油 鐘睒睒牽涉高官權鬥？

大紀元時報總編輯郭君在《菁英論壇》表示，我覺得分析這個事件有兩個層面，第一個是官方政策層面，是宏觀層面；第二個是個人恩怨或者是官場內鬥這個層面。

先說第一個層面，中共對私營企業家的剝奪其實從來沒有停止過，早期有早期的做法，現在有現在的做法。最近十年以來，其實情況是越來越糟，越來越嚴重了，就是官方不容許某個企業或者是某個個人在一個行業中成為老大。這是中共的意識形態決定的，國有企業、國有經濟是主體，私營企業是補充，補充超過了主體，那就面臨著問題。

以前這種事情就很多，比如溫州人在陜北、山西、內蒙一帶投資煤礦，正好趕上經濟大發展，煤礦價格不斷上漲，地方政府就眼紅了，就動手了，用污染、安全等等理由把私人資本掃地出門了，很多人因此傾家蕩產。因為當時煤老闆的民聲在中國太臭了，所以他們的遭遇就沒有引起社會的反應，但是私人投資資本對這件事其實已經非常警惕了。薄熙來在重慶的做法也是一個很好的例子，他上台後就把以前的企業梳理了一遍，以唱紅打黑的名義抓了幾百人，收繳了2000多億人民幣的資產。

到了2014年中共搞了個PPP模式，就是私人和政府的合作計劃，打算投資各種公益項目，結果民間並不熱衷，一個是收益不高，另一個就是和中共官方合作的風險特別高。所以私營企業有一種說法，消滅我們是中共的崇高理想，支持我們是他們不得已而為之的權益之計。現在中國的經濟很糟糕，官方急需要私人資本出來投資，所以各地都出台了保護措施，包括李強這次也提出了立法。

鐘睒睒農夫山泉這個事情表現的有一些奇怪，我傾向於認為鐘睒睒應該是得罪了什麼人，最大的可能是有人看上他這個企業。鐘睒睒個人對農夫山泉是絕對控股的，這是他的獨立王國，賣水賣出這樣一個大集團，大概很多權貴家族原來想都沒想到，據說農夫山泉瓶裝水的毛利有百分之六十，比石油還賺錢，所以可能有人想要入股，或者是有人希望通這間現金流巨大的公司在資本市場上做一點操作，結果被鐘睒睒拒絕了，或者沒有合作成功，所以就對鐘睒睒下手了，我認為這種可能性很大。問題是可以操縱網信辦，還可以做到個線上線下在全國範圍內一起進行大動作，這絕對不是一般人，不是一般所謂權貴家族就能做到的，我甚至懷疑這裡可能有中共高官家族內部權力鬥爭的原因。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

本期《菁英論壇》全部內容，敬請線上收看。

《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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