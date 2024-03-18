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（中央社記者潘智義台北18日電）元太科技董事長李政昊今天表示，創辦人何壽川早在30多年前預見電子紙是傳統紙張的未來，當時永豐餘已是台灣最大商業印刷紙業，他卻提早建立發展數位顯示技術「革自己的命」。

李政昊今天在ESG永續台灣第4屆國際高峰論壇中指出，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）已是全球各國政府、團體及企業致力推展的大趨勢，隨著極端氣候發生的頻率愈來愈頻繁，氣候變遷的難題警示著企業必須更積極採取行動。

他解釋，電子紙技術不僅與生俱來即具有節能、低碳綠色產品優勢，產品應用能為客戶帶來高度節能效益，從產品設計、生產製造流程改善產品節能減碳效能，大幅降低電子紙產品生產製造所產生的碳排放。

另外，電子紙產品應用相較於LCD顯示器能帶來卓越的減碳效益，推動智慧城市朝向低碳永續的方向發展。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

元太分析，以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1650萬張的A4紙張，每年間接降低1100噸的二氧化碳排放。

過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。

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電子紙在富時羅素（FTSE Russell）公布的綠色營收被評析為99.9%的綠色產品，這是花了20多年研發，及多次的企業轉型才有的成果。

他說，元太科技自10多年前即起步，從開始參與實踐企業社會責任（CSR）到轉型ESG，結合電子紙為綠色產品定位，架構元太科技獨有的產品ESG，全力投入於綠色產品、環境、社會，與公司治理面向，積極實行邁向永續的路徑。（編輯：楊凱翔）1130318