美国环境保护署(EPA)周一(3月18日)宣布了一项有关石棉的全面禁令，针对的是美国仍在使用的最后一种类型的石棉。

虽然石棉是按照2016年的一项化学品安全法而被禁止的第一种化学品，许多消费品已将其移除，但是，一些氯性漂白剂、刹车片和其它产品仍然在使用这种致癌材料。

如今被禁止使用的石棉类型叫做温石棉(chrysotile asbestos)，这种致癌物质被氯碱工业所使用，主要是从巴西和俄罗斯进口。该产业主要生产漂白剂、苛性钠和其他用于水处理的产品。

在禁止进口的同时，这项新禁令还试图在五年或更长的时间跨度内逐渐实施对使用氯碱的限制，目标是为该机构所说的“合理过渡期”提供便利。

环保署最早曾在1989年禁用石棉，但是一家上诉法院在1991年作出的裁决基本上推翻了该禁令。那项裁决削弱了环保署依据1976年《有毒物质控制法》(TSCA)处理石棉和其他化学品对人类健康造成的风险的权威。

在周一作出这项宣布之前，代表350家公有废水处理设施的全国清洁水机构协会(NACWA)对立即禁用石棉表达了关切，他们担心这可能会导致氯和其他对水处理和消毒具有关键作用的化学品出现短缺或涨价。

对多数其他石棉用途的禁令将在两年内生效，包括利用石棉来生产售后市场的刹车。

“科学是明确的——石棉是一种已知的致癌物，对公共健康有严重影响，”环保署长迈克尔·里根(Michael Regan)说。“正因为如此，环保署如此自豪地最后敲定这项早就需要的针对持续使用石棉的禁令。”

环保署还说，这项宣布是乔·拜登(Joe Biden)总统的“癌症登月计划”(Cancer Moonshot)的一部分。这项全政府范围的行动倡议是为了在美国终止癌症。接触石棉是一个已知的导致肺癌、间皮瘤其他某些癌症的原因，并且与美国每年4万多起死亡事例有关。

推动禁用石棉的倡导组织环境工作组(Environmental Working Group)的高级副总裁斯科特· 法贝尔(Scott Faber)赞同环保署宣布的决定。

“污染者被允许不顾我们的健康而制造、使用和施放石棉和全氟/多氟烷基化合物(PFAS)这样的有毒物质的时间已经太久了，”法贝尔说。“感谢拜登环保署的领导力，这些日子终于结束了。”

环保署一直在展开另一项行动倡议，以确认石棉对较旧建筑造成的健康影响。

(本文参考了路透社和美联社的报道。)