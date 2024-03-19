全球 2023 年空氣汙染調查報告已經出爐，空氣汙染最嚴重的前 100 個城市中，有 99 個位於亞洲，且竟然有 83 個都來自同一個國家。圖為泰國曼谷的 PM2.5 空氣汙染。 圖：翻攝自推特/ BangkokDi @BangkokDi(資料照)

檢測全球各地區空氣品質的公司日前公布了 2023 年全球各城市的空氣污染嚴重程度排名。在前 100 個空氣汙染最嚴重的城市中，有 99 個都在亞洲，其中的 83 個全都位於印度的境內，且空氣污染程度都超過世界衛生組織公布的空氣品質指南 10 倍以上。該報告指出，惡劣的空氣品質會威脅全球數十億人的健康安全。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，總部位於瑞士的空氣品質監測機構 IQAir 日前公布 2023 年各城市的空氣污染程度報告。該報告特別針對細懸浮微粒 ( PM2.5 ) 的濃度進行研究，因為它不但是最小的空氣汙染物，也是最危險的汙染物。

PM2.5 被人體吸入後，會隨著肺部組織進入血液之中，會造成氣喘、心臟病、肺病、癌症與其它的呼吸道相關疾病。而 PM2.5 的主要來源是燃燒化石燃料、沙塵暴或是野火等。該報告對全球 7,812 個城市進行空氣品質分析，但其中只有 9% 的城市符合世界衛生組織公布的空氣品質指南標準，也就是 PM2.5 的年平均濃度不超過每立方公尺 5 微克。

IQAir 的執行長法蘭克．哈姆斯 ( Frank Hammes ) 表示，空氣汙染對人們的生活各方面都會產生影響。在一些空氣汙染最嚴重的國家，它可能會縮短當地居民 3 到 6 年的壽命，且會導致多年的痛苦。

該報告指出，前 100 個空氣汙染最嚴重的城市有 83 個位於印度。其中位於印度北部的貝古薩賴是全球汙染最嚴重的城市， PM2.5 的年平均濃度高達 118.9 ，是世界衛生組織標準值的 23 倍。

而印度的古瓦哈提、德里、穆蘭普爾達卡分別緊隨其後。報告稱，印度全國有 13 億人居住地區的 PM 2.5 濃度是世界衛生組織標準值的 7 倍，占印度總人口的 96% 。而 2023 年全球空氣汙染最嚴重的國家也都集中在中亞與南亞、分別是印度、巴基斯坦、孟加拉跟塔吉克。

前 30 個汙染最嚴重的城市中有 29 個城市分別位於印度、巴基斯坦與孟加拉境內。哈姆斯認為，除非這些國家的能源基礎設施與農業方面發生重大的改變，否則當地的空氣汙染不可能會出現顯著的改善。

根據該報告做出的統計， 2023 年分析全球 134 個國家、地區和領土之中的 7,812 個城市，其中 92.5% 的空氣品質年平均值超過世界衛生組織的標準。只有 10 個國家和地區的空氣品質符合標準，分別是芬蘭、愛沙尼亞、波多黎各、澳洲、紐西蘭、百慕達、格林納達、冰島、茅利求斯和法屬玻里尼西亞。

該份報告也強調，燃燒石化燃料導致的人為氣候危機是影響空氣汙染的關鍵因素，每年有數百萬人死於與空氣污染相關的健康問題。不過哈姆斯指出，近期有越來越多非政府組織或公民開始重視空氣汙染的問題，確實的向當地的政府表明人們關心這方面的議題，迫使政府出台政策維護並監測空氣品質。