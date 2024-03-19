2024最髒蔬果草莓又居榜首 記住清洗小貼士

【新唐人北京時間2024年03月21日訊】水果和蔬菜是健康飲食的重要組成部分，它們的安全健康尤其關鍵，自2004年以來，美國環境工作組（Environmental Working Group，EWG）每年都會對農藥殘留最多的非有機產品進行排名，他們稱之為「骯髒12」（Dirty Dozen）。

2024年，EWG研究人員檢查了46種非有機果蔬的47,510個樣品的測試數據，其中大部分測試數據來自美國農業部。分析顯示，在所有被分析的水果和蔬菜中發現了254種農藥，其中農藥種類超過209的被列入「骯髒12」名單。

以下是今年農藥殘留量最高的12種水果和蔬菜的完整名單：

草莓

菠菜

羽衣甘藍、羽衣甘藍和芥菜

葡萄

桃子

梨

油桃

蘋果

燈籠椒和辣椒

櫻桃

藍莓

綠豆

批評人士稱該報告對農民不公平。「毒藥是由劑量決定的，而不是它的存在或不存在，而劑量決定了潛在的傷害。在許多情況下，你必須接觸比我們接觸的物質多一百萬倍才會看到影響，」加州大學戴維斯分校合作推廣名譽教授溫特（Carl Winter）告訴CNN說。

Pacific Northwest Tree Fruit公司首席執行官史蒂夫·克萊門特（Steve Clement）表示，批評者的另一個擔憂是，「骯髒12」名單侮辱了幾代農民，他們努力為國家種植糧食，他們自己的孩子也在吃他們的產品。

尼爾·永田（Neil Nagata）說，這份報告可能會嚇跑人們，讓他們不敢吃自己需要的水果和蔬菜。幾十年來，他的家人一直在加利福尼亞州種植有機和傳統草莓。

「每次報告出來，或者進口草莓引發恐慌時，我們的銷量都會下降」，永田說，「我們實際上生產的是非常健康、安全的食品。事實上，我們住在草莓地裡，我父親100歲了，我母親97歲了，他們仍然在吃草莓。」

EWG的高級毒理學家特姆金（Alexis Temkin）表示，人們吃大量的水果和蔬菜非常有好處，無論是傳統種植的果蔬還是有機的農產品。

她補充說：「我們希望讓那些希望儘可能避免農藥的消費者能夠選擇有機版本的『骯髒一打』，其農藥含量會更低，然後，如果他們願意，可以選擇更便宜的傳統種植農產品中的『乾淨15』（Clean Fifteen）。」

有機農產品並不更有營養，但研究發現，改為食用有機產品後，成人和兒童尿液中的農藥含量可下降高達95%。EWG建議，「乾淨15」，即受農藥污染最低的15項農作物不需要購買有機的。

牛油果

甜玉米

菠蘿

洋蔥

木瓜

甜豌豆（冷凍）

蘆筍

哈密瓜

獼猴桃

捲心菜

西瓜

蘑菇

芒果

紅薯

胡蘿蔔

食用前清洗水果和蔬菜確實可以降低農藥含量，但國家農藥信息中心（NPIC）表示，沒有一種清洗方法能夠「100%有效去除所有農藥殘留」。

據疾病預防控制中心（CDC）的說法，在清潔農產品之前和之後，請徹底清洗雙手和必要的準備材料，包括切板和餐具。該中心強烈建議不要使用肥皂、清潔劑或商業洗滌劑來清洗水果和蔬菜。

註冊營養師、高級蛋白質營養顧問和私人教練（Carissa Galloway）加洛韋說，儘管小蘇打或醋已經變得相當流行，但沒有必要使用小蘇打或醋來清洗農產品，實際上最好的選擇就是簡單地用冷水沖洗。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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