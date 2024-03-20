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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國世界氣象組織今天表示，去年全球所有主要氣候紀錄都被刷新，2024年情況可能會更糟，該組織負責人對海洋溫度和海冰萎縮的狀況表示特別擔憂。

綜合法新社與路透社報導，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）在年度「全球氣候狀況報告」指出，2023年是有史以來最熱的一年，同時也是有史以來「最熱的10年」之一，預計未來氣溫會更高。

世界氣象組織氣候監測負責人巴杜爾（Omar Baddour）向記者表示：「2024年很有可能再次打破2023年的紀錄。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）回應「全球氣候狀況報告」時表示：「地球瀕臨崩潰邊緣。」

古特瑞斯在視訊演講中表示，「地球正在求救」，「化石燃料污染導致氣候紊亂」。他並警告「氣候變遷正在加劇」。

世界氣象組織表示，去年近地面平均溫度比工業化前水準高出攝氏1.45度，極度接近各國在2015年「巴黎氣候協定」中所設定的攝氏1.5度門檻。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）警告：「我們從未如此接近…『巴黎協定』設定的攝氏1.5度下限。」

索羅向記者表示：「我現在對氣候狀況發出紅色警報。」她並感嘆「2023年每項氣候指標都刷新紀錄」。

該組織發現，許多紀錄都被「刷新」，這些數字給「破紀錄」一詞帶來不祥的新意義。

索羅強調，氣候變遷不僅涉及氣溫。「我們在2023年目睹，尤其是前所未見的海洋變暖、冰河退縮和南極海冰消失，引起特別關注。」

世界氣象組織表示，海洋暖化，冰河、冰蓋迅速融化，導致去年的海平面達到1993年有衛星紀錄以來的最高點。

該機構強調，過去10年（2014年-2023年）全球海平面上升速度，是有衛星紀錄第1個10年的兩倍多。

報告強調，劇烈的氣候變遷正在全球造成重大損失，助長極端天氣事件、洪水和乾旱，進而引發流離失所，加速生物多樣性喪失和糧食不安全。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130320