請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北20日電）藉「水下三十米」、「決戰水下伸展台」敲響金鐘的節目製作人李景白，是台灣少數製作潛水節目者，近期更花2年下水逾600趟，盼藉記錄台灣海洋的美麗，讓觀眾珍惜這片湛藍母親。

李景白本身故事相當戲劇性，原本是拿到獎學金、準備出國念博士的生物化學碩士，意外接觸節目製作，毅然決然在30歲中途轉換跑道，當影視圈老菜鳥，甚至因創業一度背百萬債務。

抱持喜愛戶外活動與熱情創作決心，李景白帶著做實驗的邏輯，理性一步步解決問題，從捧紅主持人謝怡芬（Janet）的外景節目「瘋台灣」開始，接連獲得金鐘獎肯定，也積極產製台灣水下類型節目。

熱愛海洋的李景白潛水經驗豐富，走過全世界數十個國家、潛過上百個潛點，累積使用3000支氧氣瓶。懷著「做別人沒做過的事情」製作節目初心，最新一部作品「沉睡的水下巨人」，是他耗時2年多、跳了600次海，以8K高畫質拍攝的潛水紀錄節目，透過海底沉船看見台灣海域水下現況。

李景白坦言，這回拍攝風險比以往高，平時休閒潛水頂多到水下20、30米，然而沉船位置深至40、50米，人體要承受的壓力和氮氣隨之增加，危險度也提升，不只節目主持人王陽明曾出現「氮醉」狀態，身體不停下沉，被他緊急拉回，他自己也兩度面臨吸不到氣、嗆水的生死關頭。

動態水域水下攝影難度高、需有穩定的水下應變能力，通常李景白得兼當攝影師，也要和老天拚運氣。在深達40米沉船處，通常真正能執行拍攝時間僅約10分鐘，一旦水下能見度差或有海流就會告吹，沒其他畫面可取代，只能摸摸鼻子下次再來。

李景白感嘆，他與台灣各地潛水店家都有共感，全球暖化導致氣候與海象不穩，過往最適合潛水的季節不一定狀態好，成功機率難以掌握，更讓他難過的是「台灣海域的魚都不見了」。

為何選擇「沉船」為主題，李景白說，因為這些水下巨人就是海洋生態的指標。

李景白解釋，沉船宛如人工魚礁，能提供庇護躲藏空間，是生物最容易聚集處。生態系良好的海，沉船通常會是滿滿魚群與軟硬珊瑚，色彩斑斕，然而在台灣海底看到的，卻是空蕩蕩一片，得很努力才能看到魚種單一的小魚，經濟魚種都已被過度捕撈，「以前蘭嶼龍蝦到處爬，現在一隻也沒有」。

台灣面臨海洋污染、漁業枯竭是不爭事實，但李景白不想採恐嚇模式，拍海廢垃圾或恐怖畫面，依舊把台灣的海拍得很美，希望吸引更多人親近海洋，潛移默化感受「漂亮底下似乎有很多問題」，邀請觀眾思考，正常的海洋生態應該是什麼模樣。（編輯：張雅淨）1130320

藉節目「水下三十米」、「決戰水下伸展台」敲響金鐘的電視製作人李景白是台灣少數製作潛水節目者，近期更耗時2年打造新作「沉睡的水下巨人」。（公視「沉睡的水下巨人」提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月20日