美国总统乔·拜登（Joe Biden）行政当局周三（3月20日）宣布修订了汽车和卡车的污染标准，旨在加速美国汽车行业向电动汽车的转变，以缓解气候变化。

这些规则为2032年设定了雄心勃勃的减排目标，但与去年4月公布的初步标准相比有所缓和。在受到汽车制造商的批评之后，最终规则为制造商提供了更大的灵活性，并放宽了前三年的基准。

这些转变被至少一个环保组织批评为对公司的安慰剂，不过最终规则赢得了其他专注于气候变化的主要非政府组织的赞扬。

最终规则被政府官员称为“有史以来最强大的”，如果共和党人唐纳德·特朗普（Donald Trump）在11月击败拜登，则可能会被撤销。这些规则仍要求通过增加电动汽车（EV）和低排放汽车的销售，到2032年时与2026年相比，所有车辆的排放量将下降近50%。

这些规则与拜登的其他关键计划相吻合，旨在建设更多的电动汽车充电站和制造设施，并激励电动汽车销售，将环境问题确立为 2024 年总统大选的重要差异点。

特朗普曾嘲笑气候变化，并将向电动汽车的过渡视为就业杀手，将会使中国受益，而牺牲美国工人的利益。

拜登认为，美国汽车制造商需要在不断扩大的电动汽车市场中发挥带头作用。

“我把美国汽车制造商聚集在一起。我把美国汽车工人聚集在一起，”拜登在一份声明中说。“我们一起取得了历史性的进步。”

拜登提到他三年前设定的目标，即到2030年50%的新车将是电动汽车，他预测说，“我们将实现2030年的目标，并在未来几年继续前进。”

根据Cox Automotive的数据，电动汽车占 2023 年汽车销量的 7.6%，高于2022年的5.9%。

最初的提案设想，到2032年电动汽车的份额将飙升至新车销量的67%。

汽车制造商正在进行数十亿美元的全面投资以建立更多的电动汽车产能，它们批评最初的标准过于严格。汽车制造商们指出，美国的充电能力有限，以及电动汽车电池的金属和其他原材料供应困难，抑制了消费者的需求。

拜登政府一位高级官员周二表示，在吸收了汽车行业、有组织的劳工和汽车经销商的意见后，拜登政府官员决定允许制造商通过“多种途径”达到标准。

这条道路可能包括电动汽车、常规但更省油的发动机和插电式混合动力汽车，这些汽车最近的需求有所增加。

拜登政府官员选择在2027-2030年期间放慢逐年减排，同时在2032年保持相同的目标。

在头三年中缓和目标“是正确的选择，”代表汽车制造商的华盛顿游说团体汽车创新联盟（Alliance for Automotive Innovation）主席约翰·博泽拉（John Bozzella）说。

“这些调整后的电动汽车目标--仍然是一个具有长期性的目标--应该给市场和供应链一个迎头赶上的机会，” 博泽拉说。他并补充说，额外的时间将允许更多的电动汽车充电站上线。

根据政府的一份情况说明书，最终标准设定了2032年所有车辆二氧化碳排放量为85克的目标，低于2027年的170克。

根据自然资源保护协会（NRDC）负责人曼尼什·巴普纳（Manish Bapna）的一份声明，周三的倡议赢得了包括塞拉俱乐部（Sierra Club）和自然资源保护协会在内的主要环保组织的赞扬。自然资源保护协会表示，新规则“将我们带到正确的方向”。

但生物多样性中心（Center for Biological Diversity）气候运输运动主任丹·贝克尔（Dan Becker）抨击调整后的规则，称其“明显较弱”。

贝克尔说：“美国环保局屈服于大型汽车公司，大型石油公司和汽车经销商的压力，在该计划中充斥着足以推动福特F150通过的漏洞。”

“较弱的规则意味着汽车和皮卡会排放更多的污染，石油公司继续在加油站对消费者进行打击，汽车制造商继续使用行之有效的拖延策略。

（本文依据了法新社的报道。）