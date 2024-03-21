去年全世界空氣汙染最嚴重的100城市，99個在亞洲，印度就占了83個；這個針對全世界7800個城市進行的調查發現，僅有不到10%的城市，符合WHO制定的空氣標準。印度北部的「貝薩古賴」是空汙最嚴重城市，超標23倍。中國2023年空汙增加了6.3%，最嚴重城市是新疆和田。空氣品質合格的國家有澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、模里西斯和冰島等。

2023年全世界空氣汙染最嚴重的100城市，99個在亞洲，印度就占了83個。瑞士空氣品質追蹤業者 「IQAir」針對7800多個城市的PM2.5 細懸浮微粒濃度進行調查發現，不到10%的城市符合世界衛生組織WHO制定的空氣標準，也就是每立方公尺的PM2.5不能超過5微毫克，可見全球空氣品質惡化程度。

印度北部「貝薩古賴」是汙染最嚴重的城市，全市50萬人口，PM2.5達到118.9，超過WHO標準23倍；首都新德里也超標10倍以上。全印度13億人口，96%所處的生活環境，空氣汙染超標7倍。CNN記者：「我四周空氣嚴重汙染，非常的毒，即使我戴上口罩，還是能感覺到，如果在戶外待得太久，眼睛和喉嚨都會開始痛。」印度空氣汙染很大部分肇因於火燒耕地，農民在播種前燃燒農地廢棄物，以增加土壤肥力；(2-0042)衛星圖上顯示，火耕季節一到，印度數千農地在燃燒，對有氣喘和呼吸道疾病患者來說，簡直就像處在毒氣室。胸腔和呼吸系統疾病部主任 納亞爾：「 (污染)相當嚴重， 因為如果空氣品質指數超過400， 那就意味著如果你走出去， 實際上是走進了毒氣室。 我之所以說是毒氣室， 是因為有毒氣體確實會傷害身體的每個部位。」報告也顯示，全球每年約有500萬人，死於化石燃料空氣污染導致的相關疾病。PM2.5吸入後會進入血液，引發氣喘、肺部疾病和癌症，甚至會有失智風險。CNN醫療記者 古普塔：「當你吐氣時，PM2.5卡在你的肺部，穿透血液， 進入所有器官，它會導致發炎。綜上所述，PM2.5和癌症、心臟病、失智，甚至是憂鬱和焦慮症有關。」中國曾是世界空汙最嚴重的城市，北京當局10年前推動與汙染宣戰計畫，過去5年有長足進步；唯獨去年汙染又加重，較2022年增加了6.3%。中國共有11個城市空汙超標10倍，最嚴重的是新疆和田，排名第14。空氣品質符合標準的國家分別是澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、模里西斯和冰島等。2023年不只汙染嚴重，全球高溫也破紀錄，「世界氣象組織」秘書長發出警告，2024年氣溫恐怕會更高，將出現「紅色警訊」。世界氣象組織氣候監測負責人 巴度爾：「傳統上來說，根據過往數據，聖嬰現象的隔年是最熱的，2023年(聖嬰年)已經非常熱，原本該是2024破紀錄，所以造成2023年全球溫度急遽升高的原因，我們還有些不確定。」科學家最憂心的是海洋溫度，目前已創65年新高，2023年，九成海洋都遭遇熱浪，科學家警告，海洋溫度一旦上升就降不下來了。世界氣象組織秘書長 紹羅：「一旦海洋的改變發生，它幾乎是不可逆，以時間來說要花上百年甚至千年的時間，所以這個趨勢令人憂心，主要是水的特性，保溫的時間要比大氣長。」世界氣象組織的報告中，也有些許的好消息，全球再生能源在2022年成長了50%。不過各國對開發中國家應對氣候變遷的基金貢獻，仍遠遠不足；2022年總金額為630億美金，預估到了2030年，受氣候影響的國家需要至少2100億美金的資助。