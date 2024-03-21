環境部為瞭解高屏地區地形、大氣環流與空氣污染物的相關性，結合交通部氣象署、中央大學等國內外15跨部會、20個科研單位及40多位教授專家，攜手美國太空總署NASA所進行的亞洲空品飛航實驗(ASIA-AQ)，於今年度2月展開高屏地區3D空品實驗(簡稱高屏實驗，KPEx)，並將NASA與台大的測站分別設置在高雄市楠梓高中與鳳山高中，開啟大氣環境協同監測功能。

由於此次為環境部成立以來首次大型國際空氣品質密集觀測實驗，更是與NASA合作的難得機會，昨(20日)上午舉行「NASA科學家與高中生空中對話」座談會，由環境部、教育部、台灣氣膠研究學會主辦，分別在楠梓高中、鳳山高中設置主場，由中央大學教授林能暉與臺灣大學教授蕭大智主持，與會來賓NASA科學家Brenna Biggs分享ASIA-AQ飛航實驗目的與工作內容，以及NASA全球環境監測任務。

另兩位科學家Rebecca Hornbrook、Kristen Okorn與來自全臺各地40多所高中超過1000名同學就空品實驗內容、NASA工作、各科學相關領域進行知識與趣味並重的專業問答，例如楠梓高中學生針對全球暖化之於外太空的影響提出問題，現場氣氛非常熱烈，讓師生獲益良多。三位NASA科學家回覆學生的各種問題，態度親切且有耐心，不時鼓勵和讚美學生的提問和表現，兩個多小時的交流活動在各校師生踴躍參與、積極互動下順利完成。

親自蒞臨楠梓高中會場的林能暉與環境部監測資訊司司長謝炳輝表示，國家十分重視南部的空氣品質，期待透過與NASA接軌國際大型實驗，綜合探討與解析南部空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略，亦成為科學研究與國際合作之典範。

楠梓高中校長郝靜宜表示，楠梓高中師生能參與此次盛會實屬榮幸，將透過活動推廣地球與大氣環境教育，激發學子科學學習的熱誠；鳳山高中團隊也在校長吳曉暢的領導下，指揮協調教務處、學務處、總務處同仁圓滿完成任務，期待後續觀測能有豐碩的成果，並表示鳳中學生能親身參與此一機會難得且深具意義的活動，為學校增添光彩。

值得一提的是，鳳山高中天文社社員周依潔和黃歆儀兩位同學，也勇敢代表學校以英文參與提問，事後並表示這次活動對她們來說是一種突破，本來連跟外師講話都不敢，但現在卻能在各校面前，也在看到外校同學的表現後，體會自己也要更進步。

高雄市政府教育局歷來十分重視空氣品質環境教育，早於108年便設立「空氣品質環境教育資源中心」，扎根空品教育，教導學生空氣污染的原因與對人體帶來的危害，能提升大眾對於環教議題的重視，共同建立永續的生活環境。這次高屏實驗開啟未來大氣環境協同監測，將大幅提升南部地區空氣污染防制、相關教育政策的促進。

高屏實驗開啟未來大氣環境協同監測。 圖：高雄市教育局/提供

鳳山高中與NASA太空人對線上話活動。 圖：鳳山高中/提供

三位NASA科學家與台灣高中生舉行空中對話座談會。 圖：高雄市教育局/提供