因麻疹傳染性極高且潛伏期長，初期症狀又像一般的感冒症狀，往往容易讓人輕忽。圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日台灣麻疹疫情持續擴大，因該疾病傳染性極高且潛伏期長，初期症狀又像一般的感冒症狀，往往容易讓人輕忽，等到紅疹出現才意識到自己得了麻疹。常見的症狀有科氏斑、結膜炎、紅疹。對此，昌盛堂中醫診所也在臉書粉專發文分享預防方法。

●保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

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打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

●保持良好的環境衞生

定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方。

●免疫接種

接種麻疹疫苗，因注射疫苗後抗體需要生成時間，建議於出發至有麻疹的國家前兩周進行接踵。

昌盛堂中醫診所呼籲，若有發現自身出現疑似相關症狀，請盡速就醫。好消息是，得過麻疹的人就終身不會再得了，希望大家都健健康康度過此次的”麻”煩

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