编者按：这是孙韵为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA。

自去年8月以来，中菲关于坐滩仁爱礁的马德雷山号的博弈不断升级，俨然成为2024年美中关系最具不确定性的三大风险之一 （另外两个潜在风险在于民进党当选总统赖清德的520就职演说以及今年11月的美国总统大选）。 虽然大多数业内人士都认为仁爱礁的局势将向着长期、低烈度的灰色地带方向发展，但是考虑到目前中菲博弈的频率和烈度，任何对峙和摩擦都有可能导致危机的迅速升级。尤其考虑到美国对菲律宾的声援，尤其是强调对菲律宾的武装攻击将触发《美菲共同防御条约》， 美中在南中国海关于仁爱礁可能产生的升级应受到充分重视和考虑。

中菲对马德雷山号现状解读不同

作为一艘二战时期的老旧军舰，马德雷山号于1999年被菲律宾政府搁浅在仁爱礁，象征着菲律宾对仁爱礁的主权主张。二十多年以来，菲律宾一直在马德雷山号上驻扎着菲律宾士兵，作为菲律宾对该争议珊瑚礁行使主权、管辖权及实际控制的实证。菲律宾面临的挑战在于，虽然马德雷山号已经被固定在海床礁石底土上，但是作为一艘超期服役的军舰，经历了南中国海多年的风雨浪涛，军舰的解体只是时间问题。 从菲律宾的角度来说，运送建筑材料加固马德雷山号是自然而然的选择。

但是中方对此有截然不同的解释。中菲对仁爱礁的主权归属存在争议，中方对马德雷山号坐滩的时机（1999年美国轰炸中国驻南联盟使馆的第二天）和事实也一直愤愤不平。在中方的政策认知中，中菲就马德雷山号的问题曾经达成过君子协议，即中方允许菲律宾向马德雷山号上的驻扎人员运送补给，但是菲律宾不会借机试图加固船体。

在中方看来，菲律宾担忧马德雷山号不断风蚀老化，因此开始运送建材加固船体本身就已经破坏了双方的默契，所以中方派遣海警船阻止搭载建筑材料的船只是应有之意。从去年8月以来，菲律宾多次向马德雷山号运送补给和建筑物资，双方的多次对峙，中方使用水炮阻拦已经成为仁爱礁斗争长期规律化的新现状。

在中方看来，菲律宾在“西菲律宾海“全线出击，完全是小马科斯政府执行亲美政策、急于在南中国海问题上套现的结果。小马科斯上台以后迅速宣布向美军增开四个军事基地，被认为是在美中战略竞争中站队、在台海问题上对华形成进一步军事威胁的具体表现。小马科斯政府放弃了前任杜特尔特亲华反美的政策，希望在南中国海问题上为菲律宾争取更多的资源和利益。

在美方看起来，衡量仁爱礁问题的底线在于保持当地的“现状“。对于美国和菲律宾来说，马德雷山号的存在本身就是现状，因此菲律宾加固船体是保持现状的具体手段。但是中方对“现状”的定义大相径庭——马德雷山号固然存在，但是这一存在是短期和暂时的，菲律宾加固船体改变了马德雷山号风化瓦解的现状，因而是改变现状的行为。争议的核心在于——双方固然都承认马德雷山号的存在是现状，但是这一存在的永久性和可持续性是否是现状的一部分？

美国支持菲律宾的船体加固行动

由于美方支持菲律宾关于现状的立场，美国也因此对菲律宾采取的船体加固行动采取了支持的态度。根据美菲1951年签订的《美菲共同防御条约》，盟友有义务帮助包围受到攻击的一方。对于中国使用海警船只、水炮拦截菲律宾补给船只，美国政府表示谴责，并且多次表示中方的挑衅性行动有可能触发美国的条约义务。

虽然到目前为止中方使用了吨位远大于菲律宾船只的海警船，以及海警船上的水炮，在3月5日的交锋中甚至发生了碰撞，导致多名菲律宾船员收到轻伤，但是到目前为止并没有触发美国的条约义务或者军事介入。菲律宾总统小马科斯也表示此次碰撞事件并不是援引《美菲共同防御条约》的时机或理由。

中方也许有理由认为，只要中方避免使用海军，同时将使用武力保持在相对低烈度水平——例如使用水炮或者碰撞，就可以相对安全不致触发美国介入。

美中应避免因仁爱礁问题爆发冲突

但是这一判断在现实中可能会受到现场情势不受控制发展的挑战。如果使用水炮或者碰撞导致菲律宾人员的死亡或者重伤，那么情况不会像中方想象的那样容易解决。小马科斯将面临更大的国内压力，美国也需要重新考虑是否援引条约义务而介入。

当然“介入”本身并不是一个非黑即白的概念，而是由浅到深的一系列选择。伴航、护卫固然是更为直接深入的介入方式，在清单上也有相对清淡的选择。

美中双方都已经认识到，关于仁爱礁的斗争将会以长期、低烈度的灰色地带手段为主，而不太有可能产生迅速有效的一揽子解决方案。鉴于今年美中关系的缓和趋势，危机升级不是任何一方乐见的情景。

美中双方在2024年都有更重要的国内国外议题，对于美方，这包括国内大选、国际上的乌克兰战争和中东危机；对于中方，这意味着国内经济增长、吸引外资重建对中国经济的信心。自从去年旧金山领导人峰会以来，美中在地区发生的军机、军舰“不安全互动”已经大量减少。因为仁爱礁因小失大爆发冲突，实非美中国家利益之所在。如果双方都想在目前稳定关系、加强交流合作，以期为美国大选后明年的有可能产生的动荡预留更多的余地，那么在仁爱礁问题上一力强推，并不会是最好的选择。文武之道，一张一弛。对于大战略来说更是如此。