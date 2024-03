請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者潘姿羽台北24日電)2019年,手機大廠蘋果為一杯清澈乾淨的「神奇水」跨海來台,在隱於巷弄內的工廠展開整整5天稽核工作。透過無毒化學配方的「這杯水」,輕鬆剝離手機內的貴金屬「金」還有黏著電子零件的「錫」,剝金與剝錫完成度幾近百分百情況下,成為蘋果合格供應商。如今,優勝奈米將邁開步伐,鎖定中科二林與印尼設廠,擠身鋰電池再生材料綠色製造。

走進優勝奈米位於土城工廠,沒有高精密設備,產線上堆疊許多報廢主機板,很難想像這是讓優勝奈米打敗競爭同業,拿下蘋果核發供應資格,一戰成名的現場。

「國際品牌大廠渴求綠色、安全的處理製程」,優勝奈米總經理羅明威表示,傳統金屬剝除的做法是直接用火烤,碳排量非常高,或是使用有毒化學品王水,對人體有害;優勝奈米的環保藥劑無腐蝕性、不傷底材,最重要的是溫和安全,公司理念與國際品牌大廠一拍即合,除了蘋果,輝達、惠普等國際大廠也都是客戶。

優勝奈米當場向中央社採訪團隊展示獨門綠色環保剝金術,夾子夾著鍍金彈片,再倒入環保金屬劑、溫度約35度的水中,輕輕晃動13秒,拿起來後,金黃色澤不再,呈現的是乾乾淨淨的銀灰色。

疫情加速全球數位化進程,也讓電子廢棄物急速增加。根據聯合國全球電子廢棄物監測報告,隨著數位科技快速發展,全球電子廢棄物正以驚人速度成長,2022年全球已經產生5940萬噸的廢棄物,預估2025年就會竄升至6530萬噸,短短3年,成長近1成。

羅明威表示,民眾認為是垃圾的電子廢棄物,在他們眼裡是蘊含寶藏的礦山,以iPhone 6手機為例,每噸的「含金量」達716克,但是要如何「煉金」,這就是know how。

優勝奈米董事長許景翔補充說,用當前黃金行情價估計,一噸iPhone 6回收料,高達6萬美元價值啊!

電子廢棄物裡頭就屬主機板的「含金量」最大,蘊藏貴金屬比例高,不過如何環保「淘金」,在淨零浪潮下成為顯學。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

(中央社製圖)

傳統鍍金環境差 許景翔鑽研綠色化學藥劑成名

優勝奈米獨門綠色剝金術,就連總統蔡英文參觀時都曾驚嘆「好神奇的水!」並吸引美國在台辦事處(AIT)、美國參眾議員、中東皇室前來參訪。但許景翔創業的起心動念卻是不太美好的回憶,而是他親眼見到傳統方法對人體的危害。

許景翔於製造業大廠任職外派期間,看著職員每天處在以氰化物作為化學藥劑的工作環境,通風不良、藥劑又具有腐蝕性,感嘆「好像毒氣室」之餘,能做的事情卻相當有限,許景翔開始思考,微薄的一己之力究竟能夠發揮什麼影響力。

幾番深思後,許景翔回到台大攻讀材料博士,全心投入綠色化學的研究領域,而後於2009年創立優勝奈米,親自打造理想的職場環境,一步一腳印落實低碳、無毒製程,希望優勝團隊能夠拋磚引玉,掀起一場綠色的寧靜革命。

為了推廣自家環保剝除劑,優勝奈米向蘋果毛遂自薦,恰好蘋果也在亞洲尋找綠色環保方式剝除金屬技術,隨即派員來台了解,從iPhone、iPad到MacBook air一一檢視剝離成效,優勝奈米拿到合格商資格後,許景翔原以為從此能夠大啖蘋果單,才發現最大難題還在後頭。

蘋果要求回收工廠需一併處理海外廢棄品,不過現行台灣環保法規禁止進口電子廢棄物,也就是說,台灣沒鬆綁法規,優勝無法在台灣設廠接單。「要解決這個困境,就是去海外」,許景翔坦言,公司正醞釀跨出去的機會。

沒有被當年挫敗打擊的許景翔,不斷思考著公司下一步該怎麼走,最後優勝團隊2021年決定從鋰電池處理著手,將觸角延伸電子級再生材料。

手機、行動電源、筆電、充電電池、電動機車到電動汽車,鋰電池在日常生活中隨處可見,不過台灣對鋰電池處理缺乏系統性規劃,只有回收廠將廢棄鋰電池破碎至電池黑粉的前段處理,將黑粉回收至作為再生料的後段流程,卻付之闕如。

許景翔希望補起鋰電池產業鏈的失落環節,讓鋰電池生命週期迴圈再生。

2022年1月,優勝新能源再生科技誕生,公司座落於桃園蘆竹,透過環保金屬剝除劑、環保放電劑及綠色濕製程,可將廢棄鋰離子電池(電池黑粉)轉為碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳等電池再生材料;優勝新能源也獲鋰電池大廠天宇工業、因虛擬貨幣熱潮爆紅的撼訊科技投資。

鋰電池與電動車、儲能等大趨勢息息相關,台灣業界還在摸索電池產業如何跟進淨零浪潮轉型之際,異軍突起的優勝新能源,成功吸引不少人目光。

許景翔透露,有投資方主動找上門,希望優勝團隊於中科二林園區設廠,投資金額粗估新台幣3億元,目前已在審核階段,加計整地、建廠等進度,預計2026年完工,產能可望是蘆竹廠的3倍以上,加上中科既有的產業能量,可望讓鋰電池產業鏈更具規模。

優勝奈米向中央社採訪團隊展示獨門綠色環保剝金術,夾子夾著鍍金彈片,再倒入環保化學劑、溫度約35度的水中,輕輕晃動13秒,拿起來後,金黃色澤不再,呈現的是乾乾淨淨的銀灰色。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

優勝蘆竹工廠主要做鋰電池黑粉回收與電子及再生材料生產,該廠將引進策略投資者,未來將生產碳酸鋰再生材料。藍色圓筒內為回收鋰電池處理成粉末狀。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

優勝進軍印尼放眼亞太市場 朝蘋果回收廠目標邁進

優勝團隊持續拓展業務觸角,也期待壯大自主能量,以利接下更多國際大廠訂單。

許景翔表示,目前優勝規劃於印尼東雅加達設廠,以「煉金」為主軸,並延續鋰電池處理的布局,另於印尼巴淡島設廠。

「我們先把廠蓋起來,自己有造血能力後,再去跟蘋果談」,許景翔表示,印尼產黃金,因此優勝與印尼投資方合作,可以吃下金礦生意,並朝蘋果回收廠的目標前進。

至於巴淡島鋰電池廠,今年第4季可望完工,許景翔說明,印尼擁有全球最大的鎳儲量,也是鈷的第二大生產國,全球知名車廠、電池廠爭相進軍印尼,雖然印尼境內缺乏鋰,但若能透過回收料補起鋰的能量,有機會形成完整產業鏈。

優勝團隊從2009年走到現在,公司業務版圖不斷拓展,但始終圍繞著綠色製程,以綠色環保藥劑、客製化設備機台及專業諮詢所形成的商業模式打天下。

許景翔說,優勝選定的路能夠一直走下去,是因為符合客戶需求,同時有技術支撐。

以近年很夯的碳捕捉議題而言,優勝團隊鋰電池處理過程中難免產生廢氣,公司便投入碳捕捉研發技術,導入美國太空總署NASA高質傳反應技術至設備,同時結合專利藥劑,便能快速淨化空氣,有效去除懸浮微粒(PM)、氮氧化物(NOx)與有機揮發性氣體(VOCs)多種空氣污染物。

許景翔表示,優勝碳捕捉科技的起點是因為自身有需求,研發成功、有使用經驗後,才會進一步賣給客戶,「我是因為自己有需要,而不是因為碳捕捉能夠賺錢」。

許景翔穿梭在貴金屬回收、電子廢棄物處理、鋰電池回收、碳捕捉等大議題中,彷彿鍊金術師,所到之處都能點石成金。「大家覺得我們好像做很多事情,但其實我們一直沒有變」。

許景翔帶領著優勝團隊,身體力行地實踐公司精神標語「You see waste. We see resource」,不讓汰舊的綠色能源,成為下一個污染環境的因素。(編輯:潘羿菁、林淑媛)1130324

優勝自行研發碳捕捉劑UW-120,團隊將二氧化碳灌入瓶內,並與碳捕捉劑發生化學反應。圖為專家正在量測二氧化碳濃度。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

優勝自行開發的碳捕捉配方UW-120,導入美國太空總署NASA高質傳反應技術至設備上,研發出「Air Win高質傳反應器」碳捕捉器,放置於直立洗滌塔旁,當產線開始運作,Air Win高質傳反應器也會同步啟動開始捕捉廢氣。中央社記者裴禛攝 113年3月24日