日本小林製藥回收旗下紅麴保健食品。 （翻攝自小林製藥官網）

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日本小林製藥回收3款紅麴保健產品 食藥署：台灣未進口

〔記者林惠琴／台北報導〕日本傳出多人疑因食用小林製藥旗下的紅麴保健食品導致腎臟出問題，甚至有人洗腎，原因仍待釐清，國內未輸入相關產品，但有2家業者輸入紅麴原料，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，過去紅麴常見污染物為橘黴素，大量攝取恐引發腎衰竭，只是此案日本尚未公布檢出物質，尚無法進一步分析。

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「這次很不尋常，太多人同時出現不良反應！」顏宗海指出，過去紅麴常見污染物為橘黴素，被國際癌症研究機構（IARC）列為第3級致癌物，代表目前尚無足夠的動物或人體實證資料，據以分類該物質是否為人類致癌物，但大量攝取會有引發腎衰竭疑慮，相信日本這麼多專家學者已想到這點，也一定會檢驗橘黴素，只是至今檢驗結果仍未公布，說不定可能還有其他物質。不過，這些都僅為初步的推測而已。

食藥署與顏宗海也都指出，民眾如赴日本旅遊，應避免購買上述回收產品，如已購買者應避免食用。

根據食藥署統計，2019至2023年共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品（膠囊錠狀食品）12件，該12件橘黴素檢驗結果均未檢出。

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