緯創竹科廠火災疏散464人 無人員受困傷亡

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（中央社記者張建中新竹26日電）緯創資通位於新竹科學園區新安路的廠商25日晚間10時許發生火災，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，廠商緊急疏散464人，幸無人員受困傷亡。

竹科管理局指出，25日晚間10時25分接獲新竹市消防局勤指中心通知緯創廠房發生火災，隨即啟動緊急應變機制，於10時28分派員前往了解狀況；據現場人員表示，火災原因疑似為6樓露台空調設備燃燒，無化學物質外洩，火災影響緯創等公司，廠商緊急疏散464人，無人員受困傷亡。

竹科管理局於10時40分由員工診所於現場設立緊急醫療站待命，園區污水處理廠同時啟動事故現場污水截流及監測水質，避免周遭水體環境受到影響。

竹科管理局指出，新竹縣、市消防隊共出動23車112人救災，於26日凌晨2時控制火勢，並依新竹市環保局及管理局下風處監測數據顯示，空氣污染情況已趨緩降至大氣環境背景值，將持續監測空氣品質狀況。

為維持園區上班時間交通順暢，竹科管理局表示，園區保警中隊將派員在事故現場周邊協助交通管制。（編輯：張均懋）1130326

緯創新竹新安廠火警無人傷亡 小部分生產受影響

（中央社記者吳家豪台北26日電）代工廠緯創今天發布重大訊息表示，新竹新安廠25日晚間發生火警，火勢已完全撲滅，無人員傷亡情況，僅小部分生產受到影響，未來將加強廠區安全維護機制。

緯創表示，有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。起火原因待消防鑑識單位查證，待勘查結果進行相關理賠程序。

緯創新安廠主要生產多樣性的資通訊產品。

新竹市消防局指出，現場為頂樓空調室外機起火之一級火警，消防人員一度將火勢撲滅，但在殘火處理時發現空調風管有火勢延燒情況，立即升為二級火警，並疏散夜班人員總計433人。（編輯：郭無患）1130326