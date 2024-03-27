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（中央社記者陳婕翎、曾以寧、沈佩瑤台北27日電）北市寶林茶室疑食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。疫調專家認為，這次算得上重大公共衛生事件，仙人掌桿菌毒素、肉毒桿菌毒素及菇類都可能是釀禍凶手。

位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計8人就醫，其中2人不治身亡。

疫情調查專家何美鄉今天在臉書提到，這次事件相關個案用餐到發病時間僅數小時，最有可能是食物中毒，可以確定非感染性腸胃炎，死亡案例之一的39歲男性，若無共病，則是相當罕見，健康年輕人因食物中毒死亡，食用的毒素不是巨量、就是劇毒。

何美鄉表示，若肝衰竭是指標症狀之一，則需朝 仙人掌桿菌 仙人掌桿菌 仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。 食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。 中毒症狀：

可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。 腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。 治療方法：

適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。

適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。 如何預防？

食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 毒素、 肉毒桿菌 肉毒桿菌 肉毒桿菌 （Clostridium botulinum）廣泛分布在自然界各處，包含土壤、湖水、河水及動物的排泄物內。該菌會分泌毒素，造成食品中毒最常見的毒素是A、B、E等型，致命率占所有細菌性食品中毒的第一位。台灣自96年將肉毒桿菌中毒列為第四類傳染病，納入法定傳染病監視。 潛伏期：

食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。

食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。 中毒症狀

1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。

2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。

3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。

1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。 2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。 3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。 如何治療？

可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。

若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。

可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。 若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。 如何預防？

1.肉毒桿菌不耐熱，經煮沸後毒性會消失，消費者應注意食品在食用前應「充分加熱」。真空包裝食品通常沒有經過高溫高壓殺菌，因此建議加熱後再食用。

2.脹起蓋子的罐頭製品一定不可食用，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，一有疑問切勿食用。

3.由於孢子於自然界很廣，1歲以下的嬰兒不可餵食蜂蜜。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 毒素及菇類中毒3種方向調查，尤其病例曾食用粿條或河粉，這就更趨向於仙人掌桿菌，澱粉被發酵之後的結果。衛生局現在最需釐清食物保存標準流程、冰箱溫度管理與冰箱容量管理。

何美鄉今天中午接受媒體聯訪進一步提到，仙人掌桿菌毒素生成，主要可能是食品被放得比較久，如有某批粿仔條頻繁從冰箱拿出，每次都拿一點出來再放回，「但工作人員卻無人生病，這是超級奇怪的，我們沒有生長在無菌環境，難道工作人員都不吃公司餐嗎？」

何美鄉認為，台北市衛生局稽查沒看到最至關重要的資訊，包含食物在被烹調之前保存溫度的標準流程，還有粿條及河粉來源為何，希望這次食安事件儘速落幕，並能藉此機會將食物保存標準流程的細節，列入餐飲業重要管理項目。

有收治北市寶林茶室疑食品中毒個案的新光醫院感染科主任黃建賢指出，個案有腸胃炎症狀，但是一般腸胃炎可以做的糞便、血液檢驗都已檢測，未驗出常見細菌或病毒，不是一般常見感染現象。

黃建賢提到，雖然金黃色葡萄球菌等菌類在食物上生長後，會產生毒素，但這次事件個案臨床上的表現嚴重程度、發作症狀看起來，都比金黃色葡萄球菌還要快且嚴重。

對於有醫師猜測是米酵菌酸釀禍，黃建賢說明，這是一種毒素，過去群聚感染報告，大部分都是存放較久、生的食物造成；不能排除是米酵菌酸，但因為不在常規檢測項目之內，所以目前無法得知，現在食藥署已啟動食物內容檢驗，就是關鍵。

米酵菌酸臨床治療與痊癒方面，黃建賢指出，對此沒有特別藥物，但對這種沒有藥物的毒素，會採用支持性療法，「病人有什麼問題就解決」，如水腫、呼吸衰竭等症狀，就是用藥物控制。（編輯：張雅淨）1130327