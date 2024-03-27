美国贸易代表戴琪（Katherine Tai） 星期二（3月26日）对中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制发表声明说，该法是美国认真应对全球气候危机和投资于美国经济竞争力的一个开创性工具，也是对清洁能源未来做出的贡献。她在表示美国会审慎评估中方提出的磋商请求的同时说，美国将继续与盟友和伙伴合作，解决中国不公平的非市场政策和做法。

美国贸易代表办公室在一份声明中表示，美国驻世界贸易组织代表团星期二收到了中华人民共和国就《2022年通胀削减法》（Inflation Reduction Act of 2022）及其实施措施的部分内容提出的磋商请求。

戴琪：《通胀削减法》是一个开创性工具

“《通胀削减法》是美国认真应对全球气候危机和投资于美国经济竞争力的一个开创性工具。这是我们对清洁能源未来做出的贡献，这个未来是我们与我们的盟友和伙伴共同寻求的。与此同时，中华人民共和国继续使用不公平的、非市场政策和做法来损害公平竞争，并追求中华人民共和国的制造商在中华人民共和国和全球市场上的主导地位，”戴琪大使在声明中说。

她说，在拜登总统的领导下，美国正在应对气候危机，同时加强美国的供应链和能源安全，并建设一个由美国创新者、工人和制造商推动的清洁能源经济。她表示，这将创造高薪的工会工作，并减少导致气候变化和环境不公的污染。

戴琪：会评估中方的磋商请求，也会继续致力于解决中方的不公平做法

“通过这一大胆的行动，美国将继续对从太阳能和风能到电池和电动汽车等清洁能源技术进行新的重大投资。美国还将继续与盟友和伙伴合作，解决中华人民共和国不公平的、非市场政策和做法，”她说。

戴琪在声明的最后也表示，美国正在审慎评估中方提出的磋商请求。

中国的电动汽车行业在过去几年迅猛发展。这在很大程度上得益于补贴政策的支持。2023年，中国生产的电动汽车占到了全球产量的三分之二。其中，中国最大的电动汽车制造商比亚迪（BYD）生产了190万辆，超过了特斯拉的140万辆。

中国商务部：该法扰乱全球新能源汽车产业链与供应链

中国商务部新闻发言人星期二表示，中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制是为了维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境。

“美方以‘应对气候变化’‘低碳环保’为名，出台《通胀削减法》及其实施细则，以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，针对新能源汽车等制定歧视性补贴政策，将中国等世贸组织成员产品排除在外，扭曲了公平竞争，严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链，违反了世贸组织国民待遇、最惠国待遇等规则，中方坚决反对，”这位发言人在声明中说。

声明还表示，中方尊重世贸组织成员在规则框架下实施产业补贴，促进本国经济社会发展的正当权利。

美、欧盟与英国等为应对中国电动车的涌入而采取措施

美国2022年8月出台的3750亿美元的《通胀削减法》为购买新的和二手电动汽车的个人提供高达7,500美元的激励措施，为帮助制造商在美国改造现有设施和建设新工厂提供信贷，并为部署零排放重型车辆提供赠款。它还规定，电动汽车必须在北美组装才能获得税收抵免。此法一度引起欧盟和韩国等美国盟友的不满。

《通胀削减法》及其实施细则还规定，自今年1月起起，美国消费者购买的新能源汽车中如果含有中国、俄罗斯、朝鲜或伊朗制造的关键矿物质和其他电池零部件，那么他们就失去获取3750至7500美元政府补贴的资格。

欧盟自去年9月就对进口的中国电动车展开反补贴关税的调查。它还暗示，在相关贸易调查完成之前，可能会对这些电动车征收关税。英国也在考虑对廉价的中国电动汽车征收关税，以应对潜在的威胁。