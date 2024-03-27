最新癌症登記報告顯示，肺癌擠下大腸癌成為「新癌王」。台灣每5名癌症患者就有1名死於肺癌。肺癌好發那些族群？肺癌初期會有症狀嗎？預防肺癌該做什麼檢查、怎麼吃呢？為什麼不吸菸的台灣女性，罹患肺癌人數特別多呢？

by 美麗佳人編輯部- 2024/03/27 更新

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專業諮詢／新光醫院胸腔內科主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨

肺癌為什麼成為癌症第一名？

新光醫院胸腔內科主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出，肺癌主要非小細胞肺癌及小細胞肺癌，非小細胞肺癌又包括鱗狀細胞癌、腺癌及大細胞癌，台灣男女性肺癌以肺腺癌最多，發生率皆呈現逐年增加趨勢。 根據國健署最新「 2021 年癌症登記報告」顯示，肺癌為發生率第一名的癌別，共有 1 萬 6880 人罹患肺癌，發生率增加 0.6 ％。 世界衛生組織公布「全球肺癌發生率地圖」中，台灣肺癌發生率高居世界第15名，全亞洲第二。

林嘉謨認為，肺癌發生人數成為第一名，有多種原因，如近年吸菸率持續增加，2020年成人吸菸率為13.1％，到了2022年已攀升到14％，加上空氣品質惡化，長期暴露在空氣污染，將大幅增加罹患肺癌的風險。

林嘉謨表示，台灣肺癌發生率增加，也與政府推動低劑量電腦斷層檢查有關，民眾健康意識提升，主動進行肺癌篩檢，根據國健署統計資料顯示，肺癌近5年新發個案數約1萬多人，其中早期發現比率占3成之多。

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肺癌好發哪些族群？這種人機率最高

林嘉謨表示， 肺癌的主因是吸菸，吸菸者罹患肺癌的機率高出不吸菸者 10 ～ 30 倍 ；不吸菸卻罹肺癌的人，可能與二手菸暴露、廚房油煙、空氣汙染、遺傳基因缺陷、肺癌家族史、肺部慢性疾病、輻射線暴露、接觸重金屬物質（如鉻、鎘、砷等）有關。

林嘉謨說明，長期二手菸暴露，會增加肺癌的發生率，研究顯示，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20～30％。肺癌家族史也是肺癌的重要危險因子之一，如果家中一等親有肺癌，罹患肺癌的機率增加2倍；如果兄弟姐妹中有一人罹患肺癌，機率高出2至3倍； 如果三等親內超過 2 人罹患肺癌，罹患肺癌機率比一般人高出 14 倍之多。

另外，罹患肺部慢性疾病也會增加肺癌機率，像是 慢性阻塞性肺病患者增加 2 倍，特發性肺纖維化患者多 9 倍，曾得過肺結核的人，罹患肺癌的機率高出 11 倍。

肺癌有什麼症狀？12症狀已是晚期

林嘉謨指出， 肺癌被稱為「無聲殺手」，「肺癌初期通常症狀不明顯，少數可能只有輕微的咳嗽或胸痛，但一般人較不易察覺，多半發現已是晚期 」。

常見的晚期肺癌症狀，包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、上背痛、肋骨疼痛、多發性肺炎、支氣管發炎、無預警的體重下降、食慾不振等。

林嘉謨表示， 肺癌最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部等器官，隨著癌症轉移可能出現不同症狀 ，像是癌症骨轉移容易骨頭疼痛、骨折、肢體麻痺；轉移到肝臟會產生腹脹、腹水、黃疸；轉移腦部會出現頭痛、嘔吐、癱瘓、視力受損、平衡感喪失、意識模糊。

什麼檢查能發現肺癌？必做這檢查

林嘉謨表示，過去肺癌篩檢採用胸部X光檢查，較難偵測1公分以下肺部病變，1～2公分腫瘤受限發生部位，如心臟後方、橫膈部位、或與肋骨陰影重疊處，也不易偵測及判讀，導致早期診斷的效果不彰，並無法降低肺癌死亡率。

目前肺癌篩檢，建議進行胸部低劑量電腦斷層檢查（ LDCT ），是目前唯一具國際實證可以早期發現肺癌的篩檢工具，能夠偵測小於 0.3 公分的肺部腫瘤，且輻射量暴露低，只有斷層掃描的 1/5 ，安全性較高。

研究顯示，吸菸史超過30包年且戒菸小於15年者的重度吸菸族群，接受LDCT肺癌篩檢比胸部X光檢查，提早5至10年發現肺癌，可以降低2成肺癌死亡率。

目前國健署提供肺癌高風險族群，每2年一次免費LDCT肺癌篩檢，對象為肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包年（每天吸菸包數X吸菸年數，如每天1包菸、吸菸30年，則為30包年）以上，以及有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾。若自費約需4000～6000元，懷孕中婦女則不建議。

肺部檢查有陰影是肺癌？這種結節惡性機率高

林嘉謨表示， 肺部檢查發現有陰影，通常是肺結節，但多數為良性結節 。根據肺結節追蹤與處置建議，初次篩檢出實質肺結節者，0.6～0.8公分應於6個月內檢查追蹤，0.8公分以上每年檢查追蹤一次。

一般來說，肺結節越大、生長速度增加且形狀不規則，惡性機率較高。從影像報告上，可根據肺結節的大小及型態，做初步的良性或惡性判斷， 如果為小於 0.3 公分、邊緣明確的實質結節， 90 ％以上為是良性；若是結節邊緣或內部呈現不規則、霧霧的類似棉花狀的毛玻璃結節，惡性機率較大。

林嘉謨建議，如果肺結節大小0.5公分以下，可追蹤觀察、暫時不處理；0.5～1公分可積極檢查；1公分以上建議進一步切片檢查及切除。

吸菸才會得肺癌？這原因女性易罹肺癌

林嘉謨指出， 吸菸雖然造成肺癌最大的危險因子，但台灣人約有 50 ％以上的肺癌患者皆不抽菸，更有超過 90 ％的女性肺癌患者從不抽菸。 根據中研院最新研究發現，國人女性肺癌個案僅5.9％有吸菸，但女性肺癌患者增加速度比男性更快，關鍵原因可能是「APOBEC突變特徵」，「對於不吸菸卻罹患肺癌的患者，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子」。

研究顯示，台灣人60歲以下未吸菸的罹患肺癌女性高達74％，具有APOBEC突變特徵；而EGFR基因沒有突變的肺癌女性，更是百分之百都有APOBEC突變特徵，APOBEC造成的基因突變可能是引發女性肺癌的關鍵因素。研究也推測，造成APOBEC基因突變的原因，可能來自外在的致癌物，包括：吸菸、二手菸、汽機車廢氣、PM2.5、油煙，以及食品中的防腐劑、食品添加物等。

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如何從生活中預防肺癌？5招有效降低風險

1.遠離空氣汙染

空氣汙染包括吸菸、二手菸、三手菸、廚房油煙、汽機車廢氣等，有吸菸者應戒菸，平常烹煮時應開啟抽油煙機、使用空氣清淨機；戶外空氣品質差時，最好關閉門窗，減少細懸浮微粒PM 2.5暴露，外出記得戴口罩。

2.多吃新鮮蔬果

新鮮的蔬菜、水果中，含有多種抗氧化素及維生素，對於肺部有保護作用，可以夠降低罹患肺癌的風險，建議每天吃5～7份的蔬果。但補充維他命、營養品，保護作用不顯著。

3.少吃紅肉、加工肉類及高油脂食物

研究顯示，每天吃50公克的紅肉或香腸等加工肉類，肺癌風險提高5％，高油脂食物含有飽和脂肪酸，會促進正常細胞發炎，甚至癌變。

4.不要吃來路不明的中藥

研究顯示，肺癌發生率與中藥所含的砷、鎘、鉛、汞重金屬有關，尤其是砷含量過量時，容易引起肺癌。

5.定期肺癌篩檢

主動接受LDCT檢查是最有效早期發現肺癌的方法，建議吸菸者、肺癌家族史等肺癌高危險族群，每2年接受檢查。

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