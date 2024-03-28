台北市寶林茶室食物大規模食物中毒案風暴延燒，截至今（28）日已有2例死亡，死者已經進行解剖。衛福部次長王必勝今天晚間緊急召開記者會說明解剖結果，確定在首名死者新北市39歲男的體內發現「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），而這也是台灣首度檢出「米酵菌酸」，除了2名死者都要檢驗，其餘住院患者也都會一併檢驗。

衛福部晚間8點30分召開記者會，王必勝在會中表示，在解剖的檢體血液裡驗出「米酵菌酸」，因為國內有醫院還有標準品，所以趕快提供給衛福部，台大法醫所就立即做了檢驗，結果出來就馬上跟外界報告，檢方目前已經在做偵辦，所以這還不是最後結果，要以檢調最後偵辦結果為主。

衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，一共有18例相關個案，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。死亡個案分別是39歲男性和66歲男性，重症患者有肝衰竭、酸中度等症撞，分別在馬偕、北醫和三總的加護病房救治中。寶林茶室食物中毒案死者檢體確定採樣到「米酵菌酸」，是台灣首次檢出這項毒素。

據了解，米酵菌酸是一種強烈的呼吸毒素，由發酵的穀物、椰子及食用菌等受唐菖浦伯克氏菌污染後產生，米酵菌酸的毒性強烈，無色無味，且在高溫下穩定，即使經過烹煮也無法完全消除毒性。米酵菌酸主要影響肝臟、腦、腎等重要器官，只需1毫克即可致命。

米酵菌酸主要症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者還可能併發血便、少尿、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、譫妄、休克、昏迷，嚴重時可能在症狀出現後1-20小時死亡，國外報告的群聚事件致死率介於30-100%。

衛福部說明寶林茶室食物中毒案最新進展。 圖：衛福部提供

衛福部說明寶林茶室食物中毒案最新進展。 圖：衛福部提供

衛福部說明寶林茶室食物中毒案最新進展。 圖：衛福部提供

衛福部說明寶林茶室食物中毒案最新進展。 圖：衛福部提供

衛福部說明寶林茶室食物中毒案最新進展。