仙人掌桿菌周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名。（翻攝自食藥常署網站）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市信義區寶林茶室食物中毒事件擴大，已有2名患者身亡、多人接受治療，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮推測，細菌性食物中毒可能最大，由於患者都食用炒粿條，且中毒症狀又快又嚴重，懷疑是仙人掌桿菌感染所致。

洪東榮表示，仙人掌桿菌感染會出噁心、嘔吐等腸胃道症狀，嚴重會休克、肝腎功能衰竭，甚至死亡，仙人掌桿菌本來存在日常生活中，經常在土壤和食物中被發現，為了生存，在缺乏養分的惡劣環境下，會形成耐熱孢子，等到了適合生存的環境，孢子才會萌發並開始繁殖。

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洪東榮說，由於仙人掌桿菌容易在澱粉製品孳生，一旦放太久、保存不當、或受到污染，使該菌大量繁殖並產生毒素，這種毒素很利害，而且食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，食用就會食物中毒。

洪東榮表示，要確認是否為仙人掌桿菌感染，必須採集檢體培養，可從病人檢體採檢，但並不好培養，加上已無廚餘，因此除了採集患者血液，包括大小便也要採集；仙人掌桿菌感染要給予抗生素治療，嚴重甚至要換血。

洪東榮也懷疑，可能是沙門氏菌感染，但沙門氏菌中毒症狀，不會如此快速及劇烈，從食用到發病的時程會比較久一點。

食藥署網站則指仙人掌桿菌周身佈滿短鞭毛，形狀如仙人掌因而得名，3年前在苗栗縣一家國中師生食用學校自設廚房提供的餐點後中毒，研判可能為製備餐點環境不潔受到污染；以及2年前高雄市一家軍校學生食用自設廚房烹調的晚餐後食物中毒，則可能是餐點受到交叉污染後，在室溫下儲存過久所致。

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