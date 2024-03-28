「寶林茶室」疑似食物中毒案引發各界關注。（記者田裕華攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案已出現2人死亡，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，目前外界對於病原體的猜測多樣，包含台灣尚未發生過的「米酵菌酸」，可讓中毒者在1天之內就發生多重器官衰竭，1毫克的量就會導致死亡，致死率在40%至100%之間。不過，這些都只是猜測，詳情仍要以衛生單位調查與檢驗結果為準。

顏宗海指出，米或椰子的發酵製品，若發酵過程不當，可能產生Burkholderia gladioli菌，此菌將再洐生一種毒素「米酵菌酸」，會作用於細胞的粒線體，而粒線體與呼吸系統的能量產生有關，因此可能影響呼吸系統的運作。

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顏宗海也說明，新加坡官方衛教宣導中提到，在攝氏溫度22到33度與PH值為7的中性環境，容易繁殖Burkholderia gladioli菌，進而衍生「米酵菌酸」，因此建議在米與椰子的發酵製品製程中，可加入檸檬汁、醋等酸性物質抑制毒素形成。

顏宗海指出，食用到遭「米酵菌酸」污染的食物，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃症狀，但也可能有肝腎等多種器官衰竭，甚至在1天之內就會發生，1毫克的量就會導致死亡，坦言「危險性很高」。

顏宗海也說明，目前「米酵菌酸」中毒沒有解毒劑，在臨床上只能運用支持性療法，例如呼吸衰竭就插管，休克就給強心劑等；依照美國的資料，患者死亡率高達40%至100%。

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