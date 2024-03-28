台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案持續延燒，28日最新資料顯示已17人中鏢，其中有2起死亡個案。（資料照）

首次上稿 03/28 11:46

更新時間 03/28 14:56

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寶林茶室食物中毒2死 受害人最新病況一覽（不斷更新）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食安問題再掀關注！台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案持續延燒，28日最新資料顯示已18人中鏢，其中有2起死亡個案，死因均為肝腎衰竭、多重器官衰竭，消息一出，引發各界討論，究竟食物中毒症狀有哪些？日常該如何預防？《自由健康網》幫民眾整理本次風暴大事紀及預防懶人包。仍呼籲，針對此事目前對於病原體的猜測多樣，詳情仍要以衛生單位調查與檢驗結果為準。

衛福部疾管署今（28）日公布，截至3月27日，共有14名個案與寶林茶室案相關，其中2人死亡，6人住院治療中，包含5人住加護病房、1人住一般病房，6人症狀輕微返家休養，不過，若再加上新北市民眾自行通報3例，合計有9人返家。這些個案皆有食用寶林茶室炒粿條或滑蛋河粉，目前衛生局仍持續調查中。

常造成食品中毒的主要病因物質是什麼？

食藥署指出，常造成食品中毒的主要病因物質包括「細菌」常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等；「病毒」如諾羅病毒等；「天然毒」包括植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等。「化學物質」如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。

食物中毒症狀有哪些？

食藥署表示，常見食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時伴隨血便或膿便，但不一定所有的症狀都會同時發生。患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。若此時抵抗力特別弱者症狀會比較嚴重，甚至可能會因食品中毒而死亡。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

除此之外，有醫師懷疑元凶可能是「米酵菌酸」。台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，米酵菌酸是發酵（過期）食材上滋生的一種伺機性病原體，所產生的「呼吸毒」，這樣的毒素「沒有安全劑量」，也不同於腐敗食物那樣容易察覺。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也強調，台灣尚未發生過的「米酵菌酸」，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃症狀，但也可讓中毒者在1天之內就發生多重器官衰竭，1毫克的量就會導致死亡，致死率在40至100%之間。

台灣常見的細菌性食品中毒其原因食品有哪些？

●腸炎弧菌食物中毒：生鮮海產、魚貝類等。

●沙門氏桿菌食物中毒：受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、豆製品等。

●病原性大腸桿菌食物中毒：受糞便污染的食品或水源。

●金黃色葡萄球菌食物中毒：肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐、生菜沙拉等。

●仙人掌桿菌食物中毒：米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉、乳製品等。

●肉毒桿菌食物中毒：低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品、真空包裝豆干製品等。

食物放進冰箱裡就不用擔心了嗎？

食藥署強調，一般而言，適當的加熱過程可以殺死活的細菌，也可除去某些細菌產生的毒素，像是肉毒桿菌的毒素即可在100°C加熱10分鐘後失去活性。但是有許多細菌產生的毒素則可耐熱，如金黃色葡萄球菌產生的毒素在高溫烹煮過後仍然不會被破壞。

至於保存溫度方面，冷藏溫度需低於7℃才能抑制細菌生長，其中已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，建議於5°C以下保存；熱藏溫度則需高於60°C保存。為了避免細菌在食品中繁殖而產生毒素，建議食品調製後勿於室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32°C）勿放置超過1小時。

發生疑似食品中毒之處理方式為何？

食藥署指出，發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫，並且保留剩餘食品檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位，若醫療院所發現食品中毒患者，會負責在24小時內通知衛生單位。民眾如想申訴、陳情食品衛生相關案件，也可撥打以下電話（見下圖），向所在地衛生局反映，提供時間、地點、違規情節等事證後，便會有專人受理。

食物中毒通報單位。（資料取自食藥署，健康網製圖）

如何避免食品中毒？

1.遵守食品處理之原則， 包括新鮮、清潔、區分生熟食、避免交叉污染、澈底煮熟、注意保存溫度及使用乾淨的水與食材等。

2.外出飲食時應避免冷食、生食、不吃來路不明的食品，亦應避免路邊攤飲食，謹慎選擇衛生優良餐廳用餐。

3.確保與食物接觸的人或物都是清潔乾淨的，要使用不同砧板及刀具，分別處理生食與熟食，食用前要將食品充分加熱並在2小時內吃完，食物應放入冰箱冷藏或冷凍，飲水則要煮沸，不喝生水。

4.遵守個人衛生原則，確保自身飲食健康。

營養師程涵宇也提醒，飯、麵、板條等食物烹調後儘速食用，如果沒有馬上吃，要保溫在60°C以上，其中放在電鍋要確定電鍋溫度有高於60°C，若不確定，一律建議煮好沒要吃就放冰箱，要吃時再加熱不要換習慣放室溫一整天；如果這類澱粉食物已經預估會存放超過2天以上，務必冷凍保存，再盡速吃完。

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