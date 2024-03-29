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影片來源：Historia.ID

（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）寶林茶室中毒案死者經解剖後驗出米酵菌酸，是台灣首見。印尼早在1895年就有人食用傳統椰子發酵餅後，因米酵菌酸中毒死亡案例，直至1977年因而中毒死亡人數高達近1萬人，印尼當局已禁止生產這項食品。

印尼有關 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 （Bongkrekic Acid）的報導和期刊主要都是有關傳統椰子發酵餅（Tempe bongkrek）。主流媒體「羅盤報」（Kompas）曾以「椰子發酵餅，中毒與死亡的悲傷史」為標題報導指出，椰子發酵餅是種歷史悠久、會致命的食物，主要作法是椰子渣磨碎後發酵所製成的餅狀物。

這種來自中爪哇馬士縣（Banyumas）的傳統食物，在19世紀期間是貧窮家庭的最愛，因為當時經濟蕭條，馬士縣居民購買力下降，許多人因買不起健康食物，轉而購買廉價食品。

不過，在1895年、1931年和1937年，仍由荷蘭人統治的印尼爆發因椰子發酵餅而中毒死亡事件，直至1977年，因食用椰子發酵餅中毒死亡共達約1萬人。

（圖取自印尼線上雜誌Historia網頁youtube.com）

報導指出，研究人員1933年發現，人們中毒死亡的原因是因為椰毒假單胞菌（Pseudomonas cocovenenans），這種毒物會導致人類心臟功能受損。

根據印尼線上雜誌Historia指出，印尼當局已於1962年禁止生產椰子發酵餅，但椰子發酵餅中毒事件持續至80年代，1988年因椰子發酵餅中毒死亡共有37人。

專研食品科學的印尼西里旺義大學（Universitas Siliwangi）講師穆夫迪（Mufti Ghaffa）去年針對米酵菌酸發表一篇研究報告表示，傳統椰子發酵餅產生的米酵菌酸會導致食物中毒，並造成器官衰竭而死亡。

報告說，在印尼因食用椰子發酵餅而食物中毒很常發生，因此椰子發酵餅被認為具有毒性。穆夫迪寫道：「米酵菌酸通常出現在以椰子為原料的食品（如椰子發酵餅），主要發生在衛生條件不佳下製作（該食品）或是儲存不當。」

穆夫迪表示，米酵菌酸毒性很強，可導致人類和動物中毒，若食用受污染的椰子發酵餅會在1至10小時內中毒，並影響肝臟造成肝損傷、器官衰竭，通常會導致死亡。

穆夫迪在報告指出，為預防米酵菌酸中毒，必須確保食品在生產和儲存過程保持良好衛生條件，「適當烹調、充分發酵及適當的溫度控制，降低污染風險至關重要」。（編輯：陳惠珍）1130329