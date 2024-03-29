環境部與美國航太總署(NASA) 亞洲空品飛航實驗(ASIA-AQ)合作並結合國內外大學與研究機構，在高屏地區進行3D空品實驗計畫，去年11月環境部指派學者專家至鳳中場勘，看中鄰近區域空曠、無大樓遮蔽、綜合教學大樓頂樓高度適宜，有利監測不同風向傳送來的空氣品質，因此納入研究計畫，藉以釐清高屏地區空氣品質變化成因，並於2月28日設置3座NASA及台大協作的高階地面空品超級監測站，環境部部長薛富盛今(29日)親自南下視察鳳山高中超級監測站並主持開箱儀式。

NASA還提供一套Smart-s「高解析度光譜即時監測儀」，這將是我國首次大氣環境與空氣污染最大規模密集觀測實驗，成為科學研究與國際合作之典範。鳳中表示非常榮幸能成為這項合作的重要基地，協助監測和研究南部空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略，為環境和人民的健康作出貢獻。

為了增進青年學子對此計畫的認識與興趣，3月21日環境部特別安排「NASA科學家與高中生空中對話」線上交流，由該部與教育部國教署、台灣氣膠研究學會聯合主辦，選定鳳中作為活動的主場地，讓鳳中學生能親身參與此一機會難得且深具意義的活動。

今天上午薛富盛邀請NASA科學家Alexander Marshak (Sasha) 夫婦、蔡錫祺博士、許乃蓉博士及中央大學教授林能暉、台灣大學教授蕭大智及鳳山高中校長吳曉暢共同進行開箱儀式後，接續在鳳中綜合大樓4樓多功能會議廳辦理部長及NASA科學家及學者與鳳中學生三方面對面交流活動，由蔡錫祺分享成為NASA科學家歷程，再由鳳山高中及竹南高中學生分享3月21日參與環境部主辦和NASA科學家空中視訊會議之心得感想。

心得分享後，開放現場學生針對有興趣的議題自由提問，首先由鳳山高中一年級數理資優班同學鄭凱謙以英文提問︰為什麼會選在台灣二月跟三月的時候開始這項研究？有什麼特殊用意？蔡錫祺回答因為二、三月適逢冬天，除了有東北季風吹拂，還有中國的沙塵暴影響，冬天空汙會更加嚴重，所以在這段時間透過監測站的各種儀器可以去分析污染源，進而研究改善汙染，造福人類。

同樣也是鳳中數理資優班的古士哲也提問，曾聽過城市風廊的設計能改善城市空氣汙染，他好奇建設完成的城市是否有能力達成類似的設計？Alexander Marshak (Sasha)回答，空污是一個重要的議題，我們建造儀器去取得空間資訊，包括空污何時發生、在何地和我們能如何改善空污。華裔科學家許乃蓉補充說明，當城市的空氣是停滯的，汙染將沒有地方去而持續累積，使空污更加嚴重，用風力或是其他動力將污染物吹走是有助於降低空污的。因為時間有限，無法讓在場學生盡情發問，最後在全體大合照後活動圓滿順利結束。

設於鳳山高中綜合教學大樓頂樓的超級監測站。 圖：鳳山高中/提供

鳳中數理資優班同學當面以英文提問。 圖：鳳山高中/提供