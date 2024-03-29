黑木耳示意圖。（資料照）

2024/03/28 22:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市寶林茶室食物中毒風暴造成2死、5命危及多人中毒送醫，衛福部今晚開記會指出死者檢出「米酵菌酸」。中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，米酵菌酸非常毒，1到1.5mg就能致命，目前各界認為粿仔條可能遭污染，但他懷疑業者「清冰箱」使用的配料黑木耳可能是禍首，黑木耳可能在發酵時被細菌污染產生毒素。

洪東榮表示，米酵菌酸毒素首先發現在印尼，這是米類、玉米或木耳發酵過程不衛生 容易被唐菖蒲伯克 （霍爾德） 氏菌污染，產生米酵菌酸毒素，他從媒體看到寶林餐廳炒粿條的配料有黑木耳，由於該餐廳合約到3月底，他也懷疑，烹調時可能順便清箱，拿出醃製已久的黑木耳拌炒，因為一旦保存不當或放在室溫太久，可能已經已被污染，建議採集該餐廳食物的黑木耳送驗、培養就能釐清。

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洪東榮表示，米酵菌酸中毒首例發生在印尼，在新加坡的食品管理項目也有明確說明，包括木耳、椰肉發酵時必須保持清潔，或加檸檬汁防止細菌污染，而寶林茶室為馬來西亞蔬食餐廳，他懷疑業者使用發酵過的木耳。

他也說說，要釐清這次食物中毒案的禍源，查食物標本可以快速準確找到答案，要解剖死者從血液或器官採檢化驗出來相對機率低。

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