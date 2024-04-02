溫馨人鳥奇緣 大白鸛年年探訪土耳其老漁夫

【新唐人北京時間2024年04月01日訊】12年前，一隻大白鸛來到土耳其一名漁夫捕魚的船上，漁夫餵了它幾條魚，一段人鳥奇緣的故事從此展開。每年春天這隻大白鸛都會如期回來探訪漁夫，至今連續13年未曾中斷。這段溫馨的人鳥情緣引起數百萬人關注。

現年70歲的漁夫伊爾梅茲（Adem Yilmaz），住在布爾薩省的艾斯基卡拉奇村（Eskikaraagac）。他為這隻大白鸛取名為「亞倫（Yaren）」。在土耳其語中，「yaren」的意思是親密的朋友。（點擊觀看相關圖片）

亞倫是一隻雌性大白鸛，在過去的12年裡，都會在年度遷徙期間離開非洲，在春天時來到艾斯基卡拉奇村探望她的好朋友伊爾梅茲，並在村裡的巢中度過春天和夏天，期間每天早上都會登上伊爾梅茲的小船一起去捕魚。自2020年第九次抵達以來，亞倫開始帶他的伴侶納茲利（Nazli）登上伊爾梅茲的小船。

今年2月底，亞倫不負眾人期望，再次出現在伊爾梅茲的漁船上。七天後，亞倫的伴侶納茲利也出現在艾斯基卡拉奇村。

其實這段人鳥情誼一開始並沒有引起太多人關注，直到亞倫連續出現的第五年，開始吸引了生態攝影師的關注，伊爾梅茲和亞倫相聚的照片被上傳到社群媒體後，一人一鳥的故事也隨之傳開。數百萬人熱切地等待著伊爾梅茲和亞倫一年一度的重聚。（點擊觀看相關視頻）

這段跨物種情誼故事，不僅在土耳其全國傳頌多年，還被寫進童書裡，並成為德國、奧地利的教科書題材。有土耳其導演將其拍成紀錄片《亞倫》（Yaren），獲得2020年布拉格電影獎（Prague Film Awards）最佳紀錄片。當地政府還架設了網路攝影機，讓世界各地的愛好者關注亞倫和納茲利的動態。

一開始，亞倫只是伊爾梅茲的一名意外訪客，如今已成了他平靜生活中不可或缺的老朋友。他說，起初每一年亞倫南遷離開後，他都會想它是否會回來，但幾年下來就不再擔心了，「我確定，只要我還活著，這隻鳥就會回來」。

艾斯基卡拉奇村位於白鸛往來歐洲和非洲的遷徙路線，每年入春時都有白鸛在此停留，夏天結束就南飛去過冬。亞倫已經了成為知名的大白鸛，不僅促進了當地的觀光旅遊業，每年都會有成千上萬的愛鳥人士前來朝聖，也提升了當地對白鸛的保育意識，由於白鸛的棲息地受污染、常被捕殺，已被評定為瀕危物種，當地市府也定出照顧白鸛的計劃。

（記者紀惟真綜合報導/責任編輯：程以仁）

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