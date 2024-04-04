經營頂級寢具市場逾30年的寬庭美學KUAN’S LIVING將歐洲工坊訂製寢具引入亞洲，以合理價格使高級精品走入家庭，拓展生活美學，如今公益合作邁向第二個10年，將推出「寬庭•愛心小抱枕」，本次販售所得扣除百貨抽成後，將全額捐助陽光基金會。

by 美麗佳人編輯部- 2024/04/04 更新

寬庭美學KUAN’S LIVING最為人稱道的是以使用者角度出發，如依在地使用習慣打造出全球首創的被繩、被釦設計、以家庭洗衣機即可清洗更替的保養清潔方式等，真正將奢華品味生活落實日常。

寬庭美學愛心小抱枕， 每只售價NT899。

一步一腳印走出寢具精品領導品牌地位，寬庭美學更積極落實推動CSR（企業社會責任）與ESG（環境保護、社會責任、公司治理），2012年，創辦人陳靜寬發現在寢具製作過程間，面料緯向幅寬的有效寬度為300cm，而製作時只需240左右的布，如此舒適的餘料能否再發揮其它有意義的作用？當時的一個善念讓他因此以實際行動與陽光基金會默默合作至今10年有成，他說：「希望能夠協助傷友重建自信，改善生活條件，請和我們攜手一起邁向第二個10年，開創永續美學新價值！」

寬庭美學創辦人陳靜寬女士

陽光基金會的陽光織愛工作隊在2011年成立，2013年與寬庭美學正式合作，陽光基金會舒靜嫻執行長也說：「最令人開心的是，透過合作，傷友們可以從受助者成為助人者」。如此長期穩定捐贈布料的支持，以及每年定期舉辦義賣活動，再將善款捐給陽光基金會。

寬庭美學創辦人陳靜寬女士與愛心公益大使溫昇豪為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。

在台劇「火神的眼淚」中擔任消防隊員角色，曾擔任陽光基金會燒傷生心理重建服務與燒傷預防擔任代言人的愛心公益大使温昇豪，早在10年前開始探訪燒燙傷傷友，他在記者會中分享：「我深刻感受到傷友們身體與心靈須要重建，請和我一起幫助傷友，找回生命的價值和希望！」

由左到右 陽光基金會執行長舒靜嫻寬庭美學陳靜寬 陽光織愛工作隊代表 愛心公益大使温昇豪 遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松 遠東SOGO 忠孝店店長賴必昌

如今邁向第二個10年，記者會於台北遠東SOGO百貨忠孝館1樓圓形廣場舉辦。在「寬庭織愛 十年有成」公益記者會上，寬庭美學創辦人陳靜寬女士、陽光基金會執行長舒靜嫻女士，以及公益大使温昇豪共同出席，邀請大家一同參與愛的循環，響應環保永續、認購愛心小抱枕，支持公益活動，

寬庭愛心小抱枕，每只售價NT899，本次在遠東SOGO忠孝舘義賣，所得扣除百貨抽成後，將全額捐助陽光基金會。

「寬庭•愛心小抱枕」，由寬庭寢飾布料製成，每只售價899元，本次販售所得扣除百貨抽成後，將全額捐助陽光基金會。本次義賣活動也攜手遠東SOGO百貨，由SOGO忠孝舘代表共襄盛舉。

寬庭美學創辦人陳靜寬女士與愛心公益大使溫昇豪為陽光基金會在SOGO忠孝店義賣寬庭愛心抱枕。

活動日期：即日起至2024年5月12日

銷售地點：遠東SOGO百貨忠孝館9樓寬庭典藏櫃點