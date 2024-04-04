在以色列空袭中丧生的六名外国援助人员的遗体周三（4月3日）被运往埃及，准备送回他们的祖国。以色列因他们的死亡而受到广泛谴责。

总部位于美国的食品慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）共有七名工作人员在周一晚间的空袭中丧生，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）表示，这次空袭“道德上是不可接受的”，是“这场战争目前的展开方式的必然结果。”

三名英国公民、一名波兰公民、一名澳大利亚人和一名加拿大、美国双重公民的遗体被救护车送往通往埃及的拉法过境点，在那里他们被移交给各自国家的代表。他们的巴勒斯坦司机也在袭击中丧生，他的遗体被移交给家人，以埋葬在加沙。

这七人当时正在向饥饿的巴勒斯坦人分发食物，这些食物是通过新建立的海上走廊运往加沙的，以色列的空袭错误地瞄准了他们的三辆车，导致车内所有人死亡。

以色列武装部队参谋长赫齐·哈勒维（Herzi Halevi）称这次袭击是一次“严重错误”，他将其归咎于夜间“错误识别”，并在视频信息中补充道，“我们对无意中伤害了世界中央厨房的成员感到抱歉”。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）承诺将对这一“悲剧事件”进行“彻底”调查，总统艾萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）表达了他“深切的悲痛和诚挚的道歉”。

在以色列主要报纸《新消息报》（Yediot Ahronot）周三发表的一篇专栏文章中，世界中央厨房的创始人、名厨何塞·安德烈斯（Jose Andrés）写道：“以色列政府今天就必须开通食品和药品的陆路运输。它今天就必须停止杀害平民和救援工作者。”

他的慈善组织在世界各地的战争区和灾区提供了援助，包括在哈马斯10月7日发动令人震惊的袭击后向以色列人提供援助。那次袭击触发了目前的战争。

安德烈斯说，造成世界中央厨房员工死亡的空袭“不仅仅是战争迷雾中的某种不幸错误”。

安德烈斯写道：“这是对有着明显标记的车辆的直接攻击，这些车辆的动向”是以军知道的。他说：“这也是（以色列）政府将人道主义援助挤压到绝望水平的政策的直接结果。”

他在《纽约时报》（The New York Times）发表的一篇类似文章中表示，“在最糟糕的情况下，在经历了历史上最严重的恐怖袭击之后，现在应该是展现以色列最好一面的时候了。轰炸加沙的每一栋建筑无法拯救人质。让全体人民挨饿也无法赢得这场战争。”

美国总统乔·拜登（Joe Biden）周二晚间表示，他对这起袭击事件“感到愤慨和心碎”。

“他们在战争期间为饥饿的平民提供食物。他们勇敢无私。他们的死亡是一场悲剧，”拜登在一份声明中说。

这位美国领导人表示，周二的袭击不是一起孤立事件，以色列“在保护试图向平民提供急需帮助的援助工作者方面做得不够”。

拜登表示：“美国将继续竭尽全力，通过一切可用手段向加沙的巴勒斯坦平民提供人道主义援助。我将继续敦促以色列采取更多措施来为这些援助提供便利。我们正在努力推动作为释放人质协议的一部分而立即停火。”

世界中央厨房表示，将立即暂停在该地区的人道主义工作。

该慈善组织在一份声明中表示，事件发生时，一队带有该组织标志的装甲车队已完成向代尔巴拉赫的一个仓库运送100吨粮食援助，他们离开现场时在遭到了袭击。

世界中央厨房表示，该组织已提前与以色列军方协调行动。

据以色列统计，哈马斯10月对以色列发动的袭击造成1200人死亡，并导致约250名人质被掳走。

据哈马斯控制的加沙卫生部称，以色列在加沙的反攻已造成至少32975人死亡，其中三分之二是妇女和儿童。以色列军方表示，死者中有三分之一是武装分子。

（本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。）