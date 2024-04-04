「一帶一路」項目在波斯尼亞導致腐敗並引發衝突

【新唐人北京時間2024年04月05日訊】中共推行的「一帶一路」倡議，已深入歐洲巴爾幹地區的核心地帶。中共國企在波斯尼亞伊沃維克山區投資興建風電場的項目，給該地區帶去了腐敗並引發了激烈衝突。

據美國之音報導，伊沃維克風電場項目是中共目前在該國最大的投資項目，這個價值1.37億美元的項目由一家中共國有企業財團擁有和資助。這個項目不但在當地滋生了貪污腐敗，還引發了激烈的土地權糾紛。

爭議的核心是伊沃維克山區的土地所有權的問題。幾代人都生活在那裡的村民稱，他們的土地被有關機構奪走，並非法將土地授予中國公司去興建風力發電項目。

現年71歲的村民安特‧伊夫科維奇告訴自由歐洲電台，由於中國企業和當地官員之間的一系列不透明商業交易，他們一家世世代代耕種的土地和放牛的牧場被剝奪了，他的生計已經喪失。

伊夫科維奇聘請的律師佩里卡‧巴比奇则强调：「土地所有者從未同意任何人，無論是當局還是風電公司伊沃維克，使用他們的土地。」他說，法院現已立案。

據報導，在波斯尼亞，權力和控制（包括如何執行法律）通常掌握在各級政府中最低的層次。正是這種特殊的行政結構及許多漏洞，使得各種外國投資者能夠利用當地的中間人來謀取自己的利益。

報導披露，伊沃維克公司的合伙人之一馬特科維奇的兄弟斯捷潘，從2006年至2012年擔任該州的農業、水利和林業部長，因此該公司的土地特許權交易輕鬆獲得了當地政府的批准。斯捷潘的部長任期剛剛結束，馬特科維奇就將公司的所有權轉讓給了前者。而斯捷潘及其子女於2017年將公司及其土地特許權出售給了香港中信資本有限公司和中國水利電力建設股份有限公司，交易金額則不對外透露。

中國公司2018年收購風能項目後，當局曾對地產所有者發出重新登記土地的通知。但許多住在伊沃維克山附近的居民表示，他們只是在中國挖掘機到來清理地面和修建通道道路時，才知道到自己不再擁有這片土地了。

托米斯拉夫格拉德市長伊萬‧布恩蒂奇受訪時聲稱，市政府遵循了所有有關該地區擴建風電場項目的法律規範，居民的土地被中國公司使用後已獲得了補償。

利夫諾市議會的反對派議員布雷西奇，則批評地方政府在批准將特許權轉讓給中國公司時，並沒有試圖為當地政府爭取更有利的條款，比如提高特許權出讓費，或要求中國公司向州政府和市政府的預算撥付更高比例的售電利潤。

報導表示，中共在波斯尼亞的一些項目與政府關係密切的政界人士和商人有聯繫。而巴爾幹地區的當政者對環境和稅務問題的寬鬆態度，導致涉及中國公司的各種醜聞頻發，包括環境污染、濫用國家資金，以及普遍存在的腐敗問題等。甚至由中國公司與一家投資財團在波斯尼亞南部共同修建的波切特利大橋，在尚未完工前就出現了裂縫。

（責任編輯：李明）

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