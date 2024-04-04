營養師建議，進廚房前、觸碰垃圾或廚餘後、接觸所有食物前（包含生食及熟食）等要記得洗手。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寶林茶室食物中毒案有新發展，台大法醫研究所長翁德怡證實，在廚師手部檢體驗出邦克列酸。對此，營養師林恩如表示，手上附著著暫時性細菌及永久性細菌，因此洗手是有效去除病原菌和病毒的方法，若只用清水洗恐怕是洗個心安，建議洗手用肥皂或洗手乳。

營養師林恩如在「營養師Gloria 林恩如 營養/育兒/生活」發文提醒，食物中毒案延燒到目前在廚師的手找到菌了，這告訴我們保持手部清潔到底有多重要，在廚房工作你需要知道的9個洗手時機。

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●進廚房前。

●接觸所有食物前（包含生食及熟食）。

●處理生鮮食物後。

●上完廁所後。

●觸碰傷口或換藥後。

●吐痰及擤鼻涕後。

●觸碰垃圾或廚餘後。

●碰觸金錢及毛髮後（身體各處及衣物也算）。

●任何可能污染食品的行為後。

為什麼要洗手？林恩如表示，因為手上附著著暫時性細菌及永久性細菌，暫時性細菌會存在皮膚表面，而永久性細菌則是存在皮膚的皮紋及皮脂腺內。

她指出，手是微生物傳播的主要媒介，洗手是最有效去除病原菌和病毒的方法，洗手建議用肥皂或洗手乳洗，至於只用清水洗是無法帶走細菌跟病毒。

洗手7步驟

●內：搓揉雙手掌心。

●外：搓揉雙手手背。

●夾：搓揉雙手指縫。

●弓：搓揉雙手指背與指節。

●大：搓揉雙手大拇指及虎口。

●立：搓揉雙手指尖。

●完：清水洗淨擦乾雙手。

她提醒，乾淨的雙手可以預防交叉污染，便宜又有效喔。

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