以色列军方星期五（4月5日）表示，两名本周稍早参与袭击加沙一个救援车队并导致七名救援人员丧生的指挥官已经被解职，另有三名军官受到正式训斥，因为这些人错误处理关键信息并且违背了军方的交战规则。

本周一傍晚，三架以色列无人机在加沙袭击了美国慈善机构“世界中央厨房”一个运送食品的车队，导致七名来自澳大利亚、英国、波兰、加拿大/美国双重国籍的救援人员丧生，这一惨剧在全球、尤其是西方社会激起强烈的反响与谴责。

“对救援车辆的袭击是一个严重的错误，是由于错误认定、决策失误以及违反标准作业程序实施攻击而导致的严重误判引起的，”路透社引述以色列军方星期五发布的一份声明说。

美联社在报道中指出，以色列一位退役将军对此事调查的结果让以色列不得不十分尴尬地承认错误，因为这一悲剧让包括美国在内的以色列关键盟友都纷纷指责它在与哈马斯的战争中根本没有采取足够的措施来保证平民的安全。

“这是一个悲剧，”以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）海军少将说。“这是我们应该承担责任的一起严重事件，此事本不该发生，而且我们将确保这样的事情不会再度发生。”

由于国际社会要求以色列承担责任的呼声和压力越来越大，哈加里和其他以色列官员星期四晚开始向记者谈及军方调查的详细结果。

美联社指出，以色列以如此快的速度完成详细的调查是十分不同寻常的。但是以军对相关责任人的惩处和道歉是否可以平息国际上的谴责之声或足以安抚国际救援组织现在可以安全恢复在加沙的救援行动目前仍不得而知。

加沙230万居民中，目前已有将近三分之一的人濒临饥荒。

世界中央厨房发表声明，将以色列的调查和惩戒行动称为“向前重要的一步”。

“但是从他们初步调查可以清楚看出，以色列国防军根本无视自己的法规、指挥链和交战规则便使用致命武力，”美联社引述世界中央厨房的声明说。“如果没有系统性的改变，还会出现更多的军事失误、更多的道歉和更多悲伤的家庭。”

根据以色列军方发言人的说法，以色列军方的规定是在袭击一个目标之前，必须目视，从多方面认定威胁。但是调查发现，当时一位上校仅仅根据一位少校对一架无人机模糊画面的观察，即车队中有个人好像佩带武器，便下令对车队实施一系列致命性打击。以色列军方说，这位少校的观察显然有误。

以军表示，这名上校和少校都已经被解职，另有其他三名军官遭到正式训斥。调查结果现在已经转交给军方总检察长，由他决定这些或任何其他的涉案人是否应该接受更重的处罚或被起诉。

调查发现，军方当时已经向一线部队传递信息称，将有轿车而不是通常装载救援物资的卡车搭载救援人员离开一座向平民发放救灾物资的仓库，但是部队人员并没有阅读这些信息，因此误以为轿车中运载的是哈马斯武装分子。

此外，轿车中一位乘客被误以为是武装分子也是以军下令开火的一个重要原因。以军事发以前曾发现一辆向仓库运送救援物资的卡车车厢顶上坐着一位持枪的武装分子，所以会怀疑这名武装分子后来搭乘轿车离开。以色列军方向记者展示了一位武装分子坐在卡车车厢顶上开枪的视频。