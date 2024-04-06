維他命C(維生素C)本來就是保養品中歷史悠久且被廣泛運用的成份，近年又因為「早C晚A」再受矚目，新品如雨後春筍般出現，一起來看看高人氣的維他命C保養品。

by Chiao Hung- 2024/04/06 更新

維他命C運用在保養的優點

很多人聽到維他命C的保養品，直覺就是想到美白，但除了能明亮膚色之外，維他命C也是很好的抗老保養成份。

紫外線、空氣污染與氧氣是自由基形成的三大主因，自由基會破壞肌膚的結構，使肌膚失去彈性，而維他命C擁有絕佳抗氧化力，可幫助肌膚抵禦自由基傷害。加上維他命C也可以促進膠原蛋白合成，等於在保養上能同時兼顧美白與抗老，在近期流行的「早C晚A」保養法中就很推薦日間保養使用維他命C保養品。

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2024維他命C精華液推薦

維他命C長期被美容界廣泛使用，歷史悠久。不過維他命C成份本身較容易氧化，挑選時可以特別觀察劑型、保存度，開封後也要盡快使用完畢。

寶拉珍選C15縮時亮白抗氧精萃

2024年推出的C15縮時亮白抗氧精萃，又被暱稱為「C15縮時發光瓶」，強調15分鐘即可迅速帶給肌膚透亮光澤。

寶拉珍選C15縮時亮白抗氧精萃20ml，NT1,880

關鍵成分為15%高濃度純維他命C，得以全面明亮肌膚並改善膚色不均的問題，豐富的維他命C也能預防細紋老化，更有提升抵禦紫外線傷害之功效。還包含了阿魏酸和，可協助提升維生素C的穩定性和功效、防止自由基損傷。以及這次升級新加入的「麥角硫因」，能夠強化肌膚、增加緊緻度，同時提升維他命C作用，幫助快速處理肌膚暗沉蠟黃，重返年輕亮白發光肌。

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TAKAMI維他命5C+E精華

TAKAMI 2024年推出維他命5C+E精華，結合5種維他命C的獨創配方，可與經典的小藍瓶相輔相成，使做好角質護養的肌膚更加透亮、彈嫩、緊緻。

TAKAMI角質道小藍瓶與維他命5C+E精華。

這五種維他命C，除了純維他命C之 外，巧妙結合了四種維他命C的衍生物，能幫助純維他命C對抗本身的不穩定和脆弱性，降低氧化程度，展現純維他命C的卓越多元功效，抑制黑 色素、淡化斑點，使膚色均勻，並提升肌膚屏障抵抗力。除此之外更結合維他命E、神經醯胺，帶來加強修護、保濕、穩膚效果。

TAKAMI維他命5C+E精華30ml，NT2,680

為確保五種維他命C都能確實深入肌底發揮作用，TAKAMI專業研發出「GOLDEN C金球」包覆技術，完整封存每一滴維他命C精華，讓肌膚穩定滲透吸收。這項技術更使精華液保有輕盈親膚質地，連油性或易長粉刺的肌膚也能毫無顧忌地使用。

TAKAMI維他命5C+E精華30ml，NT2,680

日本更專研精心調和出最佳PH值配方，使肌膚能在毫不刺激的狀態下，順利吸收關鍵維他命。

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DARPHIN朵法金緻再生C&E精露膠囊

DARPHIN朵法金緻再生精露膠囊中的C&E精露膠囊，以黃金荷荷巴油為首的三大天然高效植萃油包覆超維他命C&E，緩解維他命C&E的刺激性，同步倍速提升高效保養。

DARPHIN朵法金緻再生精露膠囊日防禦、夜修護情境圖。

成份蘊含10%高濃度Pro-VC和5% VE對抗肌膚暗沉和不均勻膚色。儘管膠囊為油質地，但質地輕盈，奢華潤澤質地一抹膚觸即化，隔天醒來觸摸肌膚可完全吸收毫無黏膩感。

朵法金緻再生C&E精露膠囊60顆，NT4,600

拋棄式膠囊設計使用天然深海紅藻成分，完美封存高效活性，讓成份不受光線和空氣影響，使用後膠囊還能夠自然分解，與地球共生共好。

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華

保養品牌SkinCeuticals修麗可今年重回台灣，品牌最經典的就是早在1992年就領先醫美保養業界，發表舉世聞名「專利黄金參數」，這個參數必須同時滿足「精純萃取左型維他命C」、「讓維他命C能發揮最高活性的15%濃度」、「最佳精準酸鹼度pH<3.5」三大條件，而他們以此開發出的配方就成為品牌的招牌成份。

修麗可超濃度CE緊緻修護抗氧化精華30ml，NT6,260

2005年推出的「超濃度CE緊緻修護抗氧化精華」也成為修麗可第一支加入獨家專利黄金參數的精華液，至今暢銷熱賣。這罐精華除了精萃濃度15%左型維他命C，還搭配1%維他命E、0.5%阿魏酸(FERULIC ACID)相輔相成，讓配方更穩定溫和，也提升修護力，讓保養效果更有感。

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寶拉珍選C15抗老淨白強化精萃

寶拉珍選C15抗老淨白強化精萃20ml，NT1,880

採用美國皮膚科醫學會認可的亮白黃金比例，結合15%維生素C與阿魏酸、1%維他命E，能夠強化並穩定維他命C的功效，幫助深度淨白、修護老化痕跡。還有玻尿酸加強保濕。

Drunk Elephant醉象維他命C活膚日間精華

採用獨家創新科技，將高濃度15%維他命C化為粉末，開封後DIY混和基底液製成新鮮維他命C精華。

Drunk Elephant醉象維他命C活膚日間精華，NT2,600

15%高濃度新鮮維他命C，搭配南瓜酵素和石榴萃取，幫助角質層自然代謝，更顯肌膚透明感。還特別添加0.5%阿魏酸+1%維他命E加強配方穩定與有效。

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LANEIGE蘭芝維他命C淨膚煥白雙精萃

LANEIGE蘭芝「小橘光」維他命C淨膚煥白雙精萃，主打擁有雙精萃加上獨家斷黑科技。

LANEIGE蘭芝維他命C淨膚煥白雙精萃30g，NT1,900

精華液由煥亮精華加上彈性精華組成，第一次使用時需要扭轉瓶身混合。

LANEIGE蘭芝維他命C淨膚煥白雙精萃(左)轉開前、(右)轉開後。

煥亮精華以乙基維他命C 搭配煙鹼醯胺(維他命B3)，幫助減緩肌膚蠟黃暗沉與斑點粗。彈性精華中則含有81.2%銀耳膠原精華、酵母肌肽、玻尿酸及積雪草萃取，鞏固肌膚彈性，雙管齊下還原肌膚健康緊實狀態。

Neal's Yard Remedies 維 C 亮白導入精華

Neal's Yard Remedies今年推出護膚導入精華系列，透過導入精華升級原有保養程序，其中就有這罐「維 C 亮白導入精華」。

Neal's Yard Remedies 維 C 亮白導入精華 25ml，NT950

當中添加法定上限2% 的維生素 C 糖苷(穩定性高、可長效維持的維生素 C)，幫助肌膚散發自然光澤。卡卡杜李萃取中也內含高比例維生素 C，溫和而有效地均勻膚色。

使用方法

1.提升保養效果：取1~2滴導入精華直接調和於平時慣用的精華液、乳液或乳霜中，護膚效果更加乘。

2.增強後續吸收滲透：先單獨使用導入精華，再接著塗擦精華液、乳液或乳霜，增進後續護膚程序的滲透力，將養分直送肌膚底層。

INIKA卡卡杜果維他命C精萃

澳洲獨有的卡卡杜果(Kakadu Plum)，是目前地球上已知維他命C含量最高的天然果實，比柑橘類水果的維他命C含量多出50倍。卡卡杜果的天然抗氧化物，有助保護、修護肌膚免受環境損害、減少黑斑和色素沈澱的出現、均勻膚色與減緩老化跡象。

INIKA卡卡杜果維他命C精萃15ml，NT2,690

INIKA卡卡杜果維他命C精萃就含有高達25%卡卡杜果萃取，內有豐富維他命Ｃ，能促進肌膚彈潤度、均勻膚色、提高光透感。

INNISFREE維他命C淨亮精華

INNISFREE今年以全新品牌概念亮相，首發大勢新品就是這罐「亮亮瓶」維他命C淨亮精華，主打超有感改善肌膚瑕疵改善與亮白。

INNISFREE維他命C淨亮精華30ml，NT1,080

成份添加獨創「金球膠囊」，是由水溶性維生素C包裹著脂溶性維生素C，含總和超過4%的高效亮白成份，可溫和溶解並被肌膚吸收。加上由INNISFREE專利研發的「綠茶酵素」，雙效配方可改善純他命C的不穩定性與肌膚刺激性，溫和達到淨亮、拋光的功效。

unlabel LAB安博士超快毛孔清零維他命VC美容液

unlabel LAB安博士的精華液系列強調採用日本最新專利100Mpa高壓滲透技術，將有效成分壓縮成極其微小的「臨界小分子」。臨界小分子可提高肌膚吸收力，由於分子體積微小，能快速直達肌底。

unlabel LAB 安博士超快毛孔清零維他命VC美容液50ml，NT1,680

系列中的超快毛孔清零維他命VC美容液擁有高濃度維他命C，使用感溫和好吸收，更曾獲得日雜好評。

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。