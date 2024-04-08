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（中央社記者江明晏台北8日電）王品爆發食安危機，營運長李威進晚間發出內部信穩軍心，針對疑似供水污染問題，他說明，集團所有分店都使用認證淨水器，但短時間內水源或管線受高度污染，也可能危害人體，王品已啟動所有分店水質檢測計劃。

王品旗下初瓦及嚮辣捷運西門店的食物中毒案例擴大，恐造成消費者對王品食安把關的信心危機。李威進今年初甫接任營運長一職，晚間發出內部信，對員工說明近況。

李威進指出，連假期間嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者及員工，出現上吐下瀉情況，公司這幾天迫切想要找到問題的根源，不只2家分店與事業處承受巨大壓力，也讓集團員工承受輿論關注，對此表達謝意與歉意。

他指示5大行動說，第一，將持續關懷受到事件影響的消費者及員工，公司將以當責的態度負起相關責任；第二，兩家事件分店皆已全面進行清消，將停業直到查明原因並改善為止，並請所有分店在開店前後，務必依照集團食安規範，徹底執行清潔、維護廚區整潔及環境衛生。

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李威進指出，第三是集團所有分店，都使用經過美國國家衛生基金會（NSF）認證的淨水器，能夠有效過濾99.9%的細菌，然而，若短時間內水源或管線受到高度污染，即使是0.1%微量細菌也可能對人體造成危害；王品已啟動水質檢測計劃，委託台灣檢驗科技股份有限公司（SGS），對集團所有門店的水質和冰塊進行檢測。

他表示，第四是王品將投資提升集團實驗室的檢驗能力，持續取得國際認證ISO 17025，以提供各分店更加即時、準確的食品安全防護措施；第五是對於消費者、媒體和政府衛生單位，對王品的改善工作提出的具體建議，將逐項檢討、力求精進。（編輯：楊凱翔）1130408