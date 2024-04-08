俄當局移除核輻射源 中共使館堅稱對華無影響

【新唐人北京時間2024年04月10日訊】上週，俄羅斯遠東地區靠近中國邊境的城市哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）局部輻射水平飆升了1,600倍，導致該城市進入緊急狀態，目前輻射源已被安全移除。

據《莫斯科時報》報導，4月5日，哈巴羅夫斯克一名居民發現該市工業區一個金屬倉庫附近的輻射水平急劇上升，隨後，其向緊急服務部門報告。當局第二天宣布該地區進入緊急狀態，4月8日已解除。

輻射源被發現是一個探傷儀（flaw detector）的廢棄的銫膠囊。在封鎖和被移除之前，當局在周圍封鎖了約9,690平方英尺（約900平方米）的區域。

輻射峰值位於廢棄放射性膠囊附近，當局稱禁區外的輻射水平正常。然而，據《莫斯科時報》報導，令人擔憂的是，關於輻射水平飆升的首次報告是在3月28日，但緊急服務部門直到4月4日才做出回應。

在緊急服務人員到達輻射源所在地點的前一天，一個名為ECHO的俄羅斯輻射控制小組檢查了該地點。

ECHO的志願者告訴《新報》（Novaya Gazeta），發現輻射的公民只是路過。他們去看了一下，在輸電塔附近發現了這樣一個驚人的「發現」。

最初，該居民向緊急情況部門報告，ECHO的志願者連續幾天發送訪問請求，最終於4月3日訪問了輻射源所在地點。

ECHO志願者在現場檢測到放射性峰值水平為800微西弗（mSv），這對人類健康構成風險。每小時0.5微西弗的水平被認為對公眾來說是安全的。然而，報告稱檢測到的水平比這個高出1,600倍。但尚未公開報導嚴重的輻射暴露事件。

社交媒體還流傳了該市一名男子戴著核防護面具並攜帶輻射檢測器的視頻。據稱，當該男子走過「垃圾場」時，檢測器的讀數會迅速增加。

哈巴羅夫斯克人口大約有64萬，距離中國最北端的黑龍江省僅30公里（18.6英里）。中共駐哈巴羅夫斯克大使館的一名工作人員告訴河南日報報業集團的「頂端新聞」，輻射源已得到控制，沒有造成大範圍污染。

中國社交媒體平台微博上的用戶對這一事件發表了評論。

一位網友說：「事實證明，危險離我們非常近。」他強調距離哈巴羅夫斯克不遠有一個儲存遠東地區固體家用放射性廢物的設施。

「如果該地區發生核輻射洩漏，東北地區還能完好無損嗎？」他說。

用於醫療應用的小劑量受控輻射暴露不會造成不良影響。例如，腦部掃描會產生25mSv輻射，而全身掃描會產生150mSv。然而，1,000mSv可能會導致暫時性放射病，包括噁心和嘔吐。

全身暴露在5,000mSv輻射下的人死亡機率為50%，而暴露在6,000mSv，如果不立即治療就會致命。

核輻射的主要健康風險是癌症，尤其是白血病，以及肺癌、甲狀腺癌和結腸癌。在極度輻射的情況下，人體的骨髓會停止製造紅色和白色血管，從而導致死亡。消化道內的細胞對此也特別脆弱。從長遠來看，輻射還會損害DNA，從而導致潛在的出生缺陷。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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