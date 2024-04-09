有網友指出在中俄邊界城市伯力發現的核廢料，在上個月20多號就洩漏了。 圖 : 翻攝自X帳號@HEISHEHNI

據《路透社》報導，俄羅斯遠東城市伯力發現放射源，當局已宣布發現「輻射源」的地區進入緊急狀態。報告指出，在距離住宅大樓約 2.5 公里的輸電塔附近偵測到輻射水平升高。由於伯力緊鄰中國黑龍江，其潛在的跨國影響引發國內部分居民的擔憂。

4 月 8 日，中國記者聯繫俄羅斯方居民，他們表示當地已進入緊急狀態，但目前並沒有影響生活。中國駐伯力大使館工作人員則表示，緊急狀態暫未解除，對部分地區實施管制，但輻射源已被控制，沒有造成大面積污染。伯力消費者安全監管機構的表述也指出，沒有人受傷或受到輻射，公民的健康沒有受到威脅。

伯力是俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區首府、俄羅斯遠東第一大城市，位於黑龍江、烏蘇裡江匯合口東岸，與中國黑龍江省撫遠市隔江相望，航道距離僅 65 公里。

針對此事件，當地居民表示，目前情況良好，並表示沒有污染環境，輻射未滲透到開放的環境中，暫時沒有對居民構成危險。在中國黑龍江邊境城市雙鴨山市，居民表示暫時沒有影響正常生活，但會密切關注後續情況發展。

根據外媒報導，伯力氡專業化工廠已組織工作確定輻射源的性質、清除、運輸和處置。當地 Suvorov 和 Sidorenko 街道地區的輻射量增加，目前該地區被劃定為限制區域。

俄羅斯遠東城市哈巴羅夫斯克發現放射源，當局已宣布發現「輻射源」的地區進入緊急狀態。 圖 : 翻攝自騰訊網