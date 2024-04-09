民主党2024年总统候选人、美国现任总统乔·拜登（Joe Biden）和共和党推定提名人、前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在关键的国内外问题上持有截然不同的观点。

以下是每位被提名人在国内政策上的立场的概述。

生殖权利

拜登：根据2024年3月7日年白宫的一份情况说明书，拜登行政当局保护了堕胎的机会，其中包括：食品药品管理局（FDA）批准的药物堕胎；捍卫了获得紧急医疗服务的机会； 支持为生殖保健而旅行的能力；加强获得高质量、负担得起的避孕药具的机会；保护患者和医疗保健提供者的隐私；并确保获得准确的信息和法律资源。

2024年3月26日，拜登表示，“如果美国给我的是一个民主党的国会，我向你保证，卡玛拉（·哈里斯副总统）和我将恢复‘罗伊诉韦德案’，使其再次成为这片土地的法律。”他还在2024年3月8日警告说，“各州正在通过禁令，将对实施堕胎手术的医生进行刑事惩罚，迫使强奸和乱伦受害者离开自己的州去接受治疗。现在，支持‘让美国再次伟大’（MAGA）的共和党人和唐纳德·特朗普希望通过一项对选择权的全国禁令。大家要认真对待这件事，因为这就是他们要去的方向。听我说，我的回答响亮而清晰：在我的治下，这不会发生。”

特朗普：特朗普在担任总统期间提名的三名最高法院大法官改变了法院的平衡，导致“罗伊诉韦德案”被推翻，将堕胎合法化的决定权送回了各州。

特朗普于2024年4月8日宣布，他认为堕胎立法的权力应该留给每个州。此前，他建议在全国范围内禁止妊娠15周后的堕胎，他说：“15周似乎是人们认可的数字”。

经济

拜登：2023年12月5日，拜登在波士顿发表讲话时表示，美国经济创造了1400万个新工作岗位，比任何一位总统在四年任期内创造的就业岗位都多；经济增长创历史新高——仅上个季度就超过5%；失业率连续20个月低于4%，通胀率是全球所有主要经济体中最低的。拜登签署了《通胀削减法案》和《基础设施投资和就业法案》，这些法案批准了5500亿美元的新支出。

特朗普：根据他的竞选网站，在他担任总统期间，“唐纳德·J·特朗普总统通过了创纪录的中产阶级税收减免，将儿童税收抵免翻了一番，并削减了比以往任何一届行政当局都多的扼杀就业的监管规定。结果，实际工资迅速增加，家庭收入中位数达到我国历史上最高水平，而贫困率则创下历史新低。”

移民/边境安全

拜登：拜登总统支持参议员的两党边境安全法案，该法案将为安全提供数十亿美元的额外资金，并使他能够在每日和每周的边境相遇事件超过某些指标时关闭美墨边境。前总统特朗普向共和党议员施压，要求他们拒绝边境安全协议，导致该协议未能在美国国会获得通过。2024年3月9日，拜登说：“在我就任总统的第一天，我就提出了一项全面的计划，以修复我们的移民系统，确保我们的边境安全，为追梦者及其家人、农场工人、帮助我们度过大流行病并成为我们社区结构一部分的关键工作人员提供获得公民身份的途径。

特朗普：在2024年的竞选活动中，特朗普承诺进行美国历史上最大规模的驱逐出境行动，将“大部分联邦执法转移到移民执法中”，并终止哈马斯同情者在大学校园的签证。

特朗普在他的竞选网站上表示，在合作的州，他将授权国民警卫队和当地执法部门代理协助迅速清除非法的外国帮派成员和罪犯。他还承诺实现一种择优的移民制度，以保护美国劳工并促进美国价值观。

在他担任总统期间，特朗普发布了一项行政命令，暂停来自伊拉克、利比亚、叙利亚和也门的所有人进入美国90天，并无限期暂停叙利亚难民入境。他开始在美墨边境修建隔离墙。

刑事司法

拜登：在多项行政命令中，总统指示司法部不要与私人经营的刑事拘留设施续签合同；将数十亿美元的公共资金用于社区安全倡议，并扩大社区拨款，以防止枪支出现在街头。

拜登在2024年3月7日的国情咨文演讲中说：“我要求禁止攻击型武器和大容量弹匣。通过通用的背景调查。我教了12年的第二修正案。所有这些做法都没有违反第二修正案，也没有诽谤负责任的枪支所有者。”

特朗普：在他担任总统期间，特朗普发起了“传奇行动”（Operation Legend），以打击城市暴力犯罪的激增，导致5500多人被捕，并签署了“安全社区安全警务”行政命令，以激励当地警察部门进行维护法律和秩序的改革。

这位前总统向地方执法部门提供了价值数亿美元的剩余军事装备，并且签署了一项行政命令，以帮助防止针对执法人员的暴力行为，并签署了得到两党支持的《第一步法案》（First Step Act），这是历来第一个具有里程碑意义的刑事司法改革立法，旨在减少累犯并帮助前囚犯成功重返社会。

在今年的竞选活动中，特朗普已经表明他将打击无证移民犯下的罪行。

“我给郊区的家庭主妇们做了大好事，因为她们想保持安全。但是他们（无证移民）抢劫珠宝、拿走钱包、电子产品、手表和所有现金。人们回来后说，发生了什么事？如果你不希望非法的外国罪犯爬过你的窗户并洗劫你的抽屉，那么你必须投票支持这样的事实，那就是：我们必须尽快把撒谎的乔·拜登赶下台，”他在2024年4月2日说。

气候/能源生产

拜登：这位民主党总统重新加入了巴黎气候协议并签署了《通胀削减法案》，在清洁能源、电动汽车和环境正义方面投入了数千亿美元。他的行政当局还达到了2030年前减排至少50%目标的标准，并且是发起《全球甲烷承诺》（Global Methane Pledge）的领导人之一，以应对超级污染者。

特朗普：特朗普在担任总统期间退出了巴黎气候协议，并声称地球的温度“将开始冷却”。特朗普任命的人废除了化石燃料协议，保持了燃煤电厂的开放，并对同意清洁空气标准的汽车制造商发起了反垄断调查。

“特朗普总统将释放国内能源资源的生产，压低汽油、柴油和天然气价格的飙升，促进我们在世界各地的朋友的能源安全，取消社会主义绿色新政，并确保美国永远不会再受到外国能源供应商的摆布，”他的竞选网站说。