暖氣季結束 美國有望削減燃煤發電占比至歷史新低

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（中央社科羅拉多州利特敦9日綜合外電報導）隨著暖氣需求季結束，以及太陽能和風力發電廠等潔淨能源發電量創下新高，美國的公用事業有望在未來幾個月將煤炭於全國發電量的占比削減至歷史新低。

路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯集的數據，今年首3個月，煤炭在美國整體發電結構中的占比約為16%，低於去年同期的17%以及2021年第一季的24.3%。

3月1日以來，煤炭占比已降至12.6%，這是自2021年以來同期最低，也可能是有史以來最低占比。

如果暖氣需求在4月及5月如常下降，同時太陽能和風力發電廠發電量增加，電力供應商有可能在未來幾週將煤炭使用量減少到整體的10%以下。

對於希望逐步汰除電力系統中高污染燃料的氣候觀察機構來說，這麼低的煤炭發電占比將是一個重要里程碑。

即使公用事業為滿足高耗電的空調需求，而使煤炭使用量在夏季反彈，美國煤炭使用量占比今年仍可能降至個位數，顯示出未來幾年內偶爾完全停用煤炭有可能可行。

根據能源智庫Ember，美國是僅次於中國和印度的世界第3大燃煤國，去年因燃煤發電排放約6億4000萬公噸二氧化碳。

根據美國能源情報署（Energy Information Administration, EIA），全美有超過3000家公用事業公司為超過1億4000萬名用戶提供電力。

電力市場資料公司Choose Energy指出，這些公用事業公司間的發電結構差異頗大，例如潔淨能源在佛蒙特州和華盛頓州的發電量占比為75%或更高，而在肯塔基州、西維吉尼亞州和德拉瓦州則不到10%。

根據electricitymaps.com整理的數據，去年美國西部電力管理局（Western Area Power Administration, WAPA）的發電系統中，燃煤發電比例最高。

其次是為密蘇里州和愛荷華州南部部分地區供電的聯合電力合作企業（Associated Electric Cooperative, AEC）。

相比之下，加州電力系統管理局（California Independent System Operator, CAISO）不使用煤炭，近60%電力來自太陽能、風能、核能和水力發電設施等潔淨能源，碳排放強度為每千瓦小時240克二氧化碳。

並非所有美國公用事業都能在大幅削減煤炭使用量的同時維持足夠電力供應。

但在大多數煤炭使用占比高的地區，公用事業有能力在4月和5月的暖氣需求低谷期削減燃煤發電量，因此也能夠在未來幾週內為國家減排目標做出貢獻。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130410