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（中央社加州巴沙迪納11日綜合外電報導）美國太空科學家今天披露美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫送上木星一顆冰凍衛星的星際探測器，這是人類探尋外星生命的行動一環。

NASA太空船「快艇號」（Clipper）將於10月發射，飛往木星眾多衛星中的「木衛二」（Europa，又稱歐羅巴）。木星是太陽系最大行星，而木衛二是離地球最近且可能有生命存在之地。

這項任務的專案科學家帕帕拉多（Bob Pappalardo）告訴法新社：「NASA想瞭解的基本問題之一是，宇宙中只有我們嗎？」

他說：「如果我們找到能讓生命存在的環境，然後有天真的在歐羅巴這樣的地方找到生命，那將意味著在我們的太陽系中，有地球和歐羅巴這兩個有生命存在的地方…這對於瞭解生命在整個宇宙中可能有多普遍十分重要。」

這具耗資50億美元（約新台幣1624.5億元）的探測器目前放在NASA位於加州「噴射推進實驗室」（Jet Propulsion Laboratory）的「無塵室」裡，這個封閉區域僅限從頭到腳包覆住的人員才能進出。這樣的防範措施是為了確保探測器不會受到污染，以免將地球上的微生物帶到木衛二。

快艇號被運送到佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）後，將由太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）搭載發射升空，展開5年多的旅程，途中將經過火星以加速前進。

快艇號應於2031年抵達環繞木星和木衛二的軌道，並開始詳細研究這顆科學家認為被冰凍水覆蓋的衛星。

帕帕拉多說：「我們有相機、光譜儀、磁力計、雷達等儀器，可以…直接穿透冰層，從液態水反彈回表面，告訴我們冰層的厚度及液態水的位置。」

任務管理人員不指望發現「小綠人」在水裡游泳，事實上，他們甚至不是在找生命本身，只是在探尋可供生命存在的環境。

科學家從地球極地冰蓋下方深處缺乏光照的地熱噴口等極端環境得知，微生物幾乎可在任何地方存活。

木衛二幾乎與地球的衛星月球一樣大，上面的環境可能提供類似條件供生命存活，讓人期待地球上的生命並不孤單，或許連在太陽系都是如此。

「木衛二快艇」（Europa Clipper）任務專案經理伊凡斯（Jordan Evans）說：「如果離恆星很遠的行星周遭那些衛星能孕育生命，那我認為太陽系四處、宇宙四處能孕育生命的機會將大幅增加。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130412