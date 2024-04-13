中醫師提到，長時間使用3C產品，恐讓乾眼症找上門；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期盯3C覺得眼睛乾澀、畏光，甚至吹到風就淚流不止，恐是乾眼症找上門！泰明堂中醫診所中醫師簡兆弘表示，長時間使用3C，容易讓眨眼頻率減少，使其缺乏黏蛋白，出現乾眼症，此時西醫會用溫熱敷、加強眼瞼清潔、人工淚液治療。但其屬多因性疾病，若能在症狀輕微時，加入用藥與針灸的中醫治療，找出真正病因，便能調理。

乾眼症屬多因性疾病 非單一原因造成

為何會出現乾眼症？簡兆弘說明，淚膜有3層，最外層為脂質層，由眼瞼邊緣的皮脂腺所分泌，有助防止水分蒸發；中間層為淚水，主要成分是水，由淚腺所分泌，有助清除眼睛異物；最裡層為黏蛋白層，由結膜其他腺體所分泌，讓淚水附著在眼球上提供保護。因此當其中一層出現缺油、缺水、缺黏蛋白時，淚膜便會變得不穩定，就可能導致乾眼症發生。

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針對乾眼症危險因子，簡兆弘提到，其屬多因性疾病，可能受到老化、更年期荷爾蒙改變、睡眠不足、術後、疾病因素、長時間使用3C產品，以及空氣污染等因素引起。

治療重在淚膜健康、發炎反應的控制

簡兆弘表示，乾眼症主要治療原則為維持淚膜健康、發炎反應的控制。其中維持淚膜健康，便是依照淚膜哪層受損，給予相對應的治療，像是濕潤度下降型的乾眼症，就是缺乏膜相關黏蛋白，因此會隨著長時間使用3C，眨眼頻率減少，而增加罹患機率。

簡兆弘說，在西醫上，通常以溫熱敷、加強眼瞼清潔、人工淚液來處理。不過，因為其屬多因性疾病，若能在症狀尚輕微時，加入中醫治療，有助找出真正病因，即時加以調理。

針對乾眼症問題，中醫多以2方式治療。簡兆弘提及，中醫稱乾眼症為「白澀症」，治療方式以用藥與針灸為2大方向，常見使用藥材決明子、菊花、密蒙花、枸杞子等；針灸則依不同醫師，而有不同的取穴組合，常見穴位為睛明穴、球後穴。

乾眼症在針灸後往往有顯著差異！簡兆弘分享，有名竹科工作的乾眼症患者，透過每週一次，持續三週的眼針療程後，舒適感大為改善。

簡兆弘建議，平時若覺得乾澀不適，首先要放下3C、多眨眼睛，運用穴位按摩或漢方茶飲幫助放鬆，若是症狀持續困擾應至眼科檢查，並與專業中醫師進一步討論，以免延誤治療。

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