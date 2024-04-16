腹瀉群聚通報增加多人驗出諾羅病毒 症狀、預防方法一次看

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（中央社網站16日電）疾管署今天表示，近4週群聚通報案件增加，以餐飲、旅宿業場所最多，其中病原體檢出陽性案例中，檢出諾羅病毒占8成。諾羅病毒傳染力強，容易群聚感染，以下整理疾管署資訊帶你了解：

諾羅病毒是什麼？

諾羅病毒原被稱為類諾瓦克病毒（Norwalk-like virus, NLVs），可感染人類引起腸胃道發炎，所有年齡層皆有可能被感染。常見於學校、醫院、收容及安養等人口密集機構。大部分感染諾羅病毒的人可以完全恢復，不會有長期後遺症。

諾羅病毒的症狀有哪些？

諾羅病毒感染引起的症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

諾羅病毒感染途徑有哪些？

諾羅病毒常透過糞口途徑傳染，途徑包括：

1. 食入被諾羅病毒污染的食物或飲水。

2. 接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜。

3. 與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫。

諾羅病毒傳染力多強？

諾羅病毒的傳染力非常強，只需極少的病毒量便可傳播。部分感染者恢復後2週內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。

如何避免感染諾羅病毒？

注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。

蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應徹底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面，漂白水調製方式應用20cc漂白水加1公升清水稀釋。

出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。清理時應用100cc漂白水加1公升清水進行消毒。

病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。

感染諾羅病毒應注意什麼？

目前無特效藥可治療，感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況；但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。

近期疑似案例有哪些

近期發生多起疑似食物中毒案，藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店10天內共通報4起疑食物中毒案；王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫；台北市士林區溪山里腹瀉群聚事件，台北市衛生局統計至昨日，已有69戶、177人近期出現類似症狀。

上述3大群聚案目前溪山里3名民眾、藏壽司3名用餐顧客，檢體驗出諾羅病毒；王品集團旗下餐廳則有2名用餐顧客、2名員工、1名廚工，都驗出諾羅病毒。不過仍要進一步培養，才能確認病原與食物中毒是否有直接相關。

疾管署監測資料顯示，4月7日至13日腹瀉門急診就診累計139,848人次，較前一週120,868人次上升15.7%，與去年同期相當；另全國近四週共接獲203 起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（54起），發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計56起，以檢出諾羅病毒為主（45件，占80%）。

（編輯：林傑立）1130416