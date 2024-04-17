拜登政府星期二（4月16日）推出《美国全球健康安全战略》，目的是要保护美国人民及全世界人民的健康、生命和经济安全。

“拜登总统上任之初就决心引导我们国家度过新冠大流行并确保我们疫后更强大，”白宫在一份声明中指出。

白宫的声明说，新冠疫情严重冲击了每一个人、每一个社区和每一个国家，导致几百万人死亡、极大的社会破坏以及全球几万亿美元的经济损失。

“从第一天起，总统就指示他的政府保护美国人民免受未来健康威胁，同时意识到任何地方出现的生物威胁都可能演变成世界各地的卫生紧急状态，”声明说。

白宫指出，过去三年来，拜登政府积极推动一个雄心勃勃的愿景，让世界免受大流行病或其他健康安全威胁。虽然美国过去三年在这方面已经取得显著的进步，但是未来需要做的事情仍然很多。

白宫新推出的《美国全球健康安全战略》主张以全政府之力、以基于科学的方法加强全球健康安全。

新的健康安全战略在2019年以来所取得进展的基础上，吸取了新冠大流行的教训，为实现《2022国家生物防御战略和执行计划》以及受到跨党派支持的《2022全球卫生安全和国际大流行预防、准备和应对法案》规定的目标规划了前进的道路。

该战略以国家推动的行动、资源和包容性为核心，确保世界为防止和应对包括大流行在内的卫生紧急状态进行更好的准备。该战略还预期发挥美国的领导力，推动为实现共同目标而采取的全球行动，包括其他国家所作更大的投资和承诺。

白宫指出，2024美国全球健康安全战略列出三个目标，来引导美国推动全球健康安全的议程：

通过双边合作加强全球健康安全能力。减轻健康安全威胁冲击最有效的办法就是在源头预防、侦测和控制这些威胁。该战略聚焦于与全球其他国家合作，确保他们在预防、侦测和应对全球健康安全威胁方面已经具备更强的能力。

白宫星期二宣布，美国的全球健康安全合作伙伴已经从19个国家扩大到50个国家。未来五年美国将与这50个国家合作，至少在五个全球健康安全领域建构、加强、维护明显取得的一定程度的能力。

加速政治承诺、资金支持和领导力以实现健康安全。美国将与合作伙伴一道，在地方、国家、地区和全球层级加速和维护将康安全方面的政治领导力、承诺和资金支持。未来五年，美国也将继续推动全球政策方面的努力，包括通过谈判达成一项大流行协议以及对国际卫生条例（IHR）进行有针对性的修订；支持相关机构推动创新、提供可靠公共卫生指导并且对全球健康经济状态实施快速反应、加速兑现七国集团（G7）有关协助至少100个中低收入国家按照国际卫生条例的要求，建立抗疫核心能力的承诺。

增加健康安全与其他互补性计划的联系，以取得最大化的效果。美国承诺将全球健康安全计划与其他卫生、发展和安全计划实施更好的最大化的联系。在这些计划之间建立更好的联系将导致更好的可持续性、现有资源的更佳利用、并取得更好的结果。未来五年，美国将更好地整合利用全球各种卫生计划、更好地整合利用各种发展计划，包括人道主义和灾害应对、食品安全、水源卫生以及社区领导力方面的计划。

美国还将进一步加强针对全球健康安全的单一卫生方案，包括整合来自人类、动物、植物以及环境方面的传染病数据，同时加强研究网络，包括进行全球临床实验的网络。

白宫指出，上述这些行动综合起来将使得美国以及世界在大流行及其他健康安全事态所构成的风险面前更加安全。