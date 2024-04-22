世界地球日（Earth Day）於每年4/22登場，為了要提高大家對於環保以及愛護地球的意識，無論是各大品牌還是媒體，都會在這段時間宣傳環保理念，也回推出相關優惠活動，想知道這個節日的由來嗎？快跟著我們一起往下看吧！

by Rose Tai- 2024/04/22 更新

Photo / Getty、AP

台灣環境資訊協會2002年開始著手翻譯地球日網站相關資訊，並於2009年與地球日網絡（Earth Day Network）正式簽訂合作備忘錄，擔任台灣地球日窗口，希望讓台灣民眾的環保意識與國際接軌，因此台灣的「世界地球日」網站也隨之誕生。

每一年許多品牌、機構都會自主性舉辦活動，讓環保觀念可以透過生活細節深植人心，今年更有餐飲、手搖品牌推出減塑活動。除此之外，世界地球日還是一個全球性的節日，從南韓到印度都有各式各樣的活動，上街遊行、市集活動、時尚表演等等，有興趣的話可以到英文官方網站查詢更多資訊。

世界地球日由來

根據「世界地球日」網站解釋：「地球日的構想源自創辦人尼爾森（Gaylord Nelson，時任美國威斯康辛州參議員），他親歷過1969年加州聖塔芭芭拉嚴重漏油事件引發的混亂。受到反戰運動啟發，他瞭解到若將空氣、汙水等污染正不斷擴張的概念注入到公眾意識中，這力量可迫使全國性議程納入環境保護議題。尼爾森參議員向全國媒體發表全國環境辯論會的構想，說服麥克勞斯基（Pete McCloskey，保守派共和黨眾議員）與他聯合主席，並徵召海亞斯（Denis Hayes）為全國總聯絡人。海亞斯成立了85人的團隊，在美國各地推動這個活動。」

世界地球日2024主題

「世界地球日」每年都會有不同的主題，2024年國際主題為「Planet vs. Plastics 」，台灣則是選用「多一塑不如少一塑」，好記又有意義。隨著現今社會科技越來越發達，塑膠製品的使用量屢破新高，廢棄後產生的塑膠微粒更會影響到人類、動植物的健康，因此當務之急就是從每個人做起，平常生活如果可以養成減塑的好習慣，就可以留給未來的子孫一個更美的地球！

世界地球日歷年主題

從歷年世界地球日的主題可以知道每年全球關注的環保議題是什麼，無論是大自然還是人類造成的污染，都值得我們每一個人都努力花費時間和精力一起關注。

世界地球日2023：投資我們的星球（Invest in Our Planet）

世界地球日2022：生態復甦，共創未來（Ecosystem Restoration: Together, We Can Make it Happen）

世界地球日2021：復興我們的地球（Restore Our Earth）

世界地球日2020：行動拯救地球（Climate Action）

世界地球日2019： 保護我們的物種（Protect Our Species）

世界地球日2018：結束塑料污染（End Plastic Pollution）

世界地球日2017：環保教育（Environmental and Climate Literacy）

世界地球日2016：樹立未來（Trees for the Earth）

世界地球日2015：穩地氣候，創造未來（Stabilize the Climate, Secure Our Future）

世界地球日2014：綠色城市（Green Cities）

世界地球日2013：地球面臨的全球水危機（The Face of Climate Change）

世界地球日2012：全球食品安全（Mobilize the Earth）

世界地球日2011：森林——大自然之肺，地球之魂（Forest: Nature at Your Service）

世界地球日2010：人類生存的極限：全球暖化（Global Warming: It's Time to Act）

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