世界地球日(Earth Day)於每年4/22登場,為了要提高大家對於環保以及愛護地球的意識,無論是各大品牌還是媒體,都會在這段時間宣傳環保理念,也回推出相關優惠活動,想知道這個節日的由來嗎?快跟著我們一起往下看吧!

by Rose Tai- 2024/04/22 更新

Photo / Getty、AP

台灣環境資訊協會2002年開始著手翻譯地球日網站相關資訊,並於2009年與地球日網絡(Earth Day Network)正式簽訂合作備忘錄,擔任台灣地球日窗口,希望讓台灣民眾的環保意識與國際接軌,因此台灣的「世界地球日」網站也隨之誕生。

每一年許多品牌、機構都會自主性舉辦活動,讓環保觀念可以透過生活細節深植人心,今年更有餐飲、手搖品牌推出減塑活動。除此之外,世界地球日還是一個全球性的節日,從南韓到印度都有各式各樣的活動,上街遊行、市集活動、時尚表演等等,有興趣的話可以到英文官方網站查詢更多資訊。

世界地球日由來

根據「世界地球日」網站解釋:「地球日的構想源自創辦人尼爾森(Gaylord Nelson,時任美國威斯康辛州參議員),他親歷過1969年加州聖塔芭芭拉嚴重漏油事件引發的混亂。受到反戰運動啟發,他瞭解到若將空氣、汙水等污染正不斷擴張的概念注入到公眾意識中,這力量可迫使全國性議程納入環境保護議題。尼爾森參議員向全國媒體發表全國環境辯論會的構想,說服麥克勞斯基(Pete McCloskey,保守派共和黨眾議員)與他聯合主席,並徵召海亞斯(Denis Hayes)為全國總聯絡人。海亞斯成立了85人的團隊,在美國各地推動這個活動。」

世界地球日2024主題

「世界地球日」每年都會有不同的主題,2024年國際主題為「Planet vs. Plastics 」,台灣則是選用「多一塑不如少一塑」,好記又有意義。隨著現今社會科技越來越發達,塑膠製品的使用量屢破新高,廢棄後產生的塑膠微粒更會影響到人類、動植物的健康,因此當務之急就是從每個人做起,平常生活如果可以養成減塑的好習慣,就可以留給未來的子孫一個更美的地球!

世界地球日歷年主題

從歷年世界地球日的主題可以知道每年全球關注的環保議題是什麼,無論是大自然還是人類造成的污染,都值得我們每一個人都努力花費時間和精力一起關注。

世界地球日2023:投資我們的星球(Invest in Our Planet)

世界地球日2022:生態復甦,共創未來(Ecosystem Restoration: Together, We Can Make it Happen)

世界地球日2021:復興我們的地球(Restore Our Earth)

世界地球日2020:行動拯救地球(Climate Action)

世界地球日2019: 保護我們的物種(Protect Our Species)

世界地球日2018:結束塑料污染(End Plastic Pollution)

世界地球日2017:環保教育(Environmental and Climate Literacy)

世界地球日2016:樹立未來(Trees for the Earth)

世界地球日2015:穩地氣候,創造未來(Stabilize the Climate, Secure Our Future)

世界地球日2014:綠色城市(Green Cities)

世界地球日2013:地球面臨的全球水危機(The Face of Climate Change)

世界地球日2012:全球食品安全(Mobilize the Earth)

世界地球日2011:森林——大自然之肺,地球之魂(Forest: Nature at Your Service)

世界地球日2010:人類生存的極限:全球暖化(Global Warming: It's Time to Act)

延伸閱讀