退黨華人：感謝法輪功的自由門 紀念法輪功四二五和平上訪25周年集會上發言

4月21日中午，紐約上千名法輪功學員及支持者在紐約法拉盛舉辦盛大遊行集會，紀念法輪功4‧25中南海和平上訪25周年，呼籲全民解體中共，徹底結束對法輪功長達25年的殘酷迫害。最近從中國大陸來到美國的華人宮凱在集會發言中介紹說，得益於法輪功的翻牆軟件「自由門」，他閱讀了《九評》，認清了中共的本質，從一名小粉紅轉變成法輪功「真、善、忍」的支持者。以下是他的發言：

大家好，我叫宮凱，是最近從中國大陸逃亡到美國的一位流亡者。我出生在安徽一個貧困的村莊裡。

共產黨對我的迫害從我未出生就開始：因為共產黨的「一胎化」惡政，我母親有很大風險被強制流產、結紮。我出生後由於排行老三，我在外隨親戚東躲西藏到8歲才回到親生父母家，在此之前我只是黑戶，不被允許上學。

小學階段，我的班主任何萍女士一直對我們洗腦：在中國，語文是非常重要的洗腦課程，從娃娃抓起嘛！她肯定是有任務的，一直對我們灌輸：「美帝國亡我之行不死」、「西方對我們和平演變」、「劉思影天安門自焚」、「沒有共產黨就沒有新中國」、「萬惡的資本主義」、「宗教就是封建迷信」等錯誤觀點。所以我不出意外也是一名小粉紅。

進入大學後我選擇了計算機專業，有了人生第一個筆記本電腦，在一次用下載器下載資源時，無意間獲得了「自由門」軟件，好奇心之下，點開了這個「鴿子狀」的圖標，無需安裝且自動運行，從此新世界的大門打開了，一發不可收拾。原來「我過往20年一直生活在一個被編製好的虛假世界」，我瘋狂下載「禁書」，「維基百科」成為我的「百曉生」，「明慧網」、「新唐人」、「看中國」等成為我「反洗腦」吐掉共產黨狼奶的重要媒體來源！

自由門一直與共產黨的防火長城作鬥爭，作為免費翻牆軟件做得非常好了，偶然也連接不上，我就摸索到一些使用經驗：軟件要一直保持連接，不要頻繁斷開；老版本要備份一下待用，DNS被共產黨污染怎麼連都連不上，請斷網後再重啟軟件；同時下載自由門的姊妹軟件「無界瀏覽」、「逍遙遊」等備用。自由門，多麼好的名字啊，名副其實，為我打開了「自由之門」，為我種下自由的種子！

在海量海外中文信息裡，對我觸動最大的就是《九評共產黨》。我記得很清楚，當時同宿舍捨友8人都在一起開黑玩遊戲，在我無意間點開「新唐人電視台」的《九評共產黨》，剛看幾分鐘不到，捨友都圍上來了，有的人發出驚奇的聲音，「這也能放？」「凱哥你從哪找到的？」他們也沒心思玩遊戲了，和我一口氣看完九集九評，其中一個捨友胖胖的，他是在軍屬大院長大的，對我們的反應有些自得：沒見識了吧？共產黨本身就是打江山坐江山的，很腐敗的，只是你們不知道罷了！

當時我們宿舍有好幾個共青團團員，還有一些擁有預備黨員的資格，在這之後，他們再也沒有參加過共青團的活動，一分錢團費也沒有繳納過，預備黨員的捨友，黨課也不上了，我們宿舍竟然達到了100%的退團退黨率，這就是九評的威力。

2016年我任職於一家網絡書店，在QQ群/百度雲群積累了上萬考研學生，他們一直有翻牆至外網查閱文獻資料寫論文的需求，但共產黨不允許他們翻牆，我就把自由門等軟件重命名並形成一個壓縮包，用群發軟件一對一發送，解決了學生的需求。不解的是，很多學生在經常翻牆下，考研政治的成績卻提升很快，我很納悶，但用他們的話解釋說：共產黨吃人的心思隱藏很深，一般人不翻牆看不懂這些黨八股；但翻牆後我們認清了共產黨本質；知道哪些點是共產黨的洗腦點，洗腦洗到什麼程度共產黨才滿意，那自然而然知道考點是什麼了。說白了就是把我們忽悠瘸賣拐杖給我們並要我們感激它，僅僅圍繞這個大綱方向，共產黨的吃人理論就原形畢露了，厚厚一本考研政治書，滿滿一籮筐精神分裂的笑料，自然不容易忘記考點。考試時虛與委蛇，考完後扔到垃圾桶，即便落榜明年再戰，習近平又開始指明新的洗腦方向，又要重新買教材。所以我們學生體會到，中共黨員真的是非蠢即壞的逆淘汰，邪惡到源頭！

在我逃亡到美國後，接觸了法輪功勸三退，我很支持，因為共產黨就是一個利用人性惡的組織，任何過去、現在、將來沾染共產黨及其附屬組織的人，都是會得到因果報應。

我也看了神韻演出，這場演出太震撼了，作為華人，我也非常自豪的。

原來在沒有共產黨對藝術的打壓下，身為民間團體的神韻藝術團在海外可以取得如此大的成就。如果在國內演出呢？定會萬人空巷！

如今，所有的美好在中華大陸都不復存在，因為中華大地被共產主義的幽靈盤踞，令人心痛！

共產黨最近一直威脅美國的神韻演出，這個卑劣的行為，恰恰體現了神韻藝術團所達到的成就，讓共產黨感覺顫抖了。

就像25年前的法輪功學員「425上訪」，和平理性非暴力，同樣讓共產黨如臨大敵，成為八九民運之後中共的第二次執政危機。這就是法輪功信仰所帶來的滅共威力，「真、善、忍」的核心理念價值，值得我們年年紀念，一起傳承，直至永恆！

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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