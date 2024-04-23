違禁藥物檢測陽性被舉報 中國游泳隊成績遭質疑

【新唐人北京時間2024年04月24日訊】近日媒體曝光，23名中國游泳隊運動員，2021年「違禁藥物檢測」呈陽性，但仍被允許參加東京奧運會。美國反興奮劑機構執行長「泰加特」表示，將繼續推動對此案的調查。

圍繞中國奧運游泳選手的興奮劑醜聞正在升溫。世界反興奮劑機構上週六證實，2021年東京奧運前幾個月，中國23名游泳選手藥檢發現違禁藥物曲美他嗪呈陽性。

不過，世界反興奮劑機構接受了北京的解釋，稱陽性檢測是因為環境污染造成的。

世界反興奮劑機構總法律顧問羅斯·溫澤爾：「其中一些人連續幾天接受了三次測試。結果往往有陽性跟陰性。所以是陽性、陰性、陽性，陰性、陰性、陽性。而且始終處於如此低的水平。」

中共興奮劑機構提供的報告稱，在涉案游泳選手居住的飯店發現了曲美他嗪，但沒有解釋藥物是如何進入酒店的。

羅斯·溫澤爾：「最終的來源，即TMZ如何進入廚房，尚未被發現。」

當年，中國游泳選手在東京奧運會上獲得六枚獎牌，包括三枚金牌。

美國反興奮劑負責人週一要求對此案進行調查。

美國反興奮劑機構執行長特拉維斯·泰加特：「他們有一個獨裁政府（中共），用該祕密安全系統提供了辯解，而且不會真正的質疑或挑戰。在這個國家，要找出誰可以進入廚房太容易了。」

特拉維斯‧泰加特：「中共反興奮劑機構應該宣布這項違規行為，應該取消運動員的資格，他們應該被暫時停賽。」

泰加特說，在今年夏天的巴黎奧運之前，澄清此事至關重要。

據報，中共當局在2018、2019年向世界反興奮劑機構捐贈了近200萬美元，超出了作為國家所應支付的金額。

新唐人電視台記者李梅、明玉綜合報導

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