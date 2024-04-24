中國曾是日本扇貝主要的出口市場，現如今已找尋其他國家替代。（歐新社）

中國禁止進口 日本扇貝堆積如山

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國自2023年8月宣布全面禁止進口日本水產品，主因是中國認為日本福島第一核電廠不當排放處理水，認為日本已成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，而中國是日本北海道扇貝的大客戶，在中國祭出禁令後，導致日本當地庫存不斷堆積，日本水產業因此受到嚴重衝擊。

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中國下進口禁令後，日本政府當下也承諾將為當地漁業提供數億美元的支持，日本首相岸田文表示，「對於中共沒有科學依據的進口限制，我們將盡最大努力廢除」，並提出5大救援措施，其中包括刺激國內消費，應對風評損害，改變出口目的地，以及加強國內加工等。

據了解，事件發生之前，中國大量進口日本扇貝，去殼加工後再出口至美國等地，如今中國不再進口日本水產，政府也積極提出解決辦法，不僅撥款救助當地水產業，也找尋其他可替代中國市場的出口，包含台灣、美國和馬來西亞、新加坡等東南亞國家，甚至補貼日本相關漁業，引進「扇貝剝殼機」，不但可以增加本土就業，也能提高出口，而中國的扇貝加工行業無疑也會受到反擊。

根據日經報導，日本扇貝先前雖然因中國禁運而失去銷路，但如今已找到替代方案，將扇貝送往墨西哥加工，再向美國高端產品市場銷售，不僅能逐漸減少對中國的依賴，價格也將提高到在中國加工加工的2倍左右。

福島核廢水排放後，中國便下令禁止進口日本水產品。（彭博）

中國普遍仇日 日本料理店也遭殃

日本於2023年8月24日排放核廢水後，雖然沒有科學根據這將會對海洋帶來傷害，但仍引發鄰國諸多擔憂，其中中國的反應最大，直接全面宣布禁止從日本進口海鮮，即便日本政府要求中國撤銷禁止進口措施，中國一樣堅持限令，不過一開始日本相關單位預估，中國禁止進口不會影響日本經濟太深，且受影響的時間不長，主要原因是日本的全球貿易主要由汽車和機械出口驅動，海產品在其中所佔比重不到1%。分析人士表示，海鮮禁令的影響可以忽略不計。

不過中國此舉其實為日本帶來不小的衝擊，不僅持續調查過去從日本進口的產品，在中國營業的日式料理店也遭當地民眾排斥，而在中國讀書的日本學生也遭人攻擊，甚至有中國的日料店主「大義滅親」式地砸了自己的店，事件的影響程度遠比日本想像的還糟糕。

經過調查，在核廢水排放過後，日本海產出口生意損失慘重，根據日本財務省數據顯示，2023年9月對中國出口的魚類、海鮮，以及包含罐頭在內的各式水產加工品，金額年減99.3%。

以往帆立貝是輸往中國的主力產品，數據顯示，日本2022年水產品出口金額達3873億日圓，最大出口地是中國的871億日圓，其中帆立貝就占約467億日圓，第2大出口地的香港也有755億日圓，其中帆立貝占約140億日圓，但2023年9月輸往中國的輸出額為零。

日本福島第一核電廠於2023年8月24日開始排放核廢水，引起鄰國擔憂。（美聯社）

中國利用反日情緒 轉移內政缺失

根據報導，日本排放核廢水爭議鬧得沸沸揚揚，有一部分與中國的反應有關，稱這是中國新一輪的仇日、反日國民情緒和集體抵制行動，儘管國際原子能機構表示排放符合全球安全標準，但中國為了轉移國內外危機，大肆宣傳核廢水排放致命，將目標引向仇日，引發中國民間恐慌潮，進而出現中國大批民眾瘋狂囤購海鹽、海鮮、核輻檢測儀等。

而日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫更直言，中共的措施完全是針對日本的政治報復，且企圖利用反日情緒轉移國民對內政的種種不滿，「在官方的刻意操作下，中國民間反日情緒高漲，但他還指出中國的政策邏輯十分奇怪，以『保護國民健康』為理由，禁止了日本所有水產品的進口，但又開放中國人去日本旅遊，飲食上也免不了接觸到食品。

矢板明夫接著指出，日本東京灣附近的海水，也會隨著海流往俄羅斯方向流去，中國卻沒有禁止俄羅斯的水產品，可見中國的措施，完全是針對日本的一種政治報復，因此日本駐中國大使館才呼籲在中國的日本人，若非必要情況別大聲使用日語交談、盡量減少外出，並稱「不排除發生意外情況的可能性」。

外媒稱中國大肆宣傳核廢水排放致命，將目標引向仇日，引發中國民間恐慌潮。（歐新社）

日本扇貝擺脫對中依賴

中國對日本水產品實施禁運已過去半年多，根據數據顯示，2023年9月至2024年2月日本水產品的出口額為1721億日圓，比上年同期減少1成，但減幅正在縮小，其中2月單月的出口額僅較去年同期下跌約6%，而之前大幅減少的扇貝出口也正慢慢轉為增加，顯示日本政府開拓新的加工地及銷路的措施已發揮作用，對中國的依賴也正持續下降。

根據日本農林水產省數據顯示，日本扇貝因中國禁運而受到嚴重打擊，但如今扇貝的出口額達到42億日圓，轉為增長9%，對中國的出口依舊為零，顯示已成功擺脫對中國的依賴，即便沒有中國市場，出口額仍呈現正成長，另外，以2023年11月至2024年2月的累計出口額來看，日本對美國出口與去年同期相比增加1.6倍，對泰國增至2.3倍，對越南增至4.1倍。

據了解，此前日本扇貝約有5成以上都是出口至中國，如今日本已將越南和墨西哥作為新的加工基地，也正在慢慢步上軌道，另外，水產品電商企業Foodison等從3月開始銷售在越南工廠去殼的扇貝，受到不少消費者的好評，而面向歐美國家及東南亞，日本貿易振興機構（JETRO）3月在這些地區開展了水產品的宣傳推廣活動，成效也十分不錯。

事實上，日本貿易振興機構（JETRO）與8個都道縣的14家日本企業考察了墨西哥西北部的恩塞納達（下加利福尼亞州）的當地3家公司的扇貝去殼加工工作，其中，墨西哥當地企業Atenea en el Mar的總裁Minerva Perez表示，「如果正式啟動，還會增加人手，希望以3班制應對」，據了解，該公司每個月出口約40噸象拔蚌和鮑魚等，但處理扇貝尚屬首次。

另外，過去日本扇貝皆以冷凍狀態出口到人工費低廉的中國，然後向美國出口剝去扇貝殼、重新冷凍的干貝，但在中國一般採取浸泡在含有磷酸鹽的水中使其膨脹的「加水加工」處理，使外觀看起來更好之後再運往美國，但這種加工法的干貝做不了壽司食材。

現如今在墨西哥無需進行加水加工就能運往美國，主要原因是恩塞納達是墨西哥排名靠前的加工工廠匯集地，有很多設施取得了向美國出口所需的美國食品藥品監督管理局（FDA）的認證，因此JETRO墨西哥事務所的志賀大佑表示，「與加水加工過的扇貝相比，貝柱的價格達到2倍左右」。

日本拓展墨西哥加工基地，將水產品銷往歐美等高端市場。（美聯社）

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