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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會今年首季罰鍰金額達新台幣6578.5萬元，年增21.66%，保險局及證期局開罰金額均下滑，僅銀行局走升，其中以前台中銀行董事長王貴鋒花公款奢華度日，台中銀因內控疏失挨罰1200萬元最重。

金管會統計，今年首季銀行局、保險局及證期局罰鍰金額合計達6578.5萬元，相比2023年同期的5407.5萬元，年增21.66%。其中又以銀行局罰鍰金額達3362.5萬元，占比逾半最高。

銀行局今年首季罰鍰金額達3362.5萬元，年增2.16倍，罰鍰件數7件，年減1件。其中，前台中銀行董事長王貴鋒花公款奢華度日，台中銀因未完善建立且未確實執行內控制度，挨罰1200萬元最重。

銀行局今年首季次重罰為新光銀行，因前理財主管透過網銀轉帳挪用客戶款項且與客戶有私下資金往來，挨罰800萬元，以及國泰世華銀行前蘭雅分行櫃員挪用客戶款項，導致國泰世華銀挨罰800萬元。

保險局及證期局首季罰鍰金額均下滑。保險局首季開罰金額2140萬元，年減13.01%，罰鍰件數6件，年減10件。證期局首季對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司等合計開罰1076萬元，年減42.89%。

先前法巴產險及法巴人壽因違反產、壽險分業經營原則，保險局認定公司治理運作及內控制度有重大缺失，開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元，為今年首季保險局開罰金額前2大業者。

保險局首季開出第3大罰單為台中銀保經，因捲入王貴鋒花公款奢華度日案，亦挨罰300萬元。

證期局方面，時間投顧總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，導致時間投顧挨罰120萬元，為證期局首季開出最大單，其次依序為聯邦投信及大展證券在一般業務金檢被查到違規，各挨罰60萬元及54萬元。

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根據金融監督管理基金預算書，金管會編列今年度違規罰款收入預算為2億7468.2萬元，金管會今年首季實際罰鍰金額達6578.5萬元，達預算數的23.95%。

雖然監理單位罰鍰多寡備受外界關注，但金管會主委黃天牧已強調，裁罰僅是金管會監理手段之一，且完全以客觀事實為本，罰款收入預算數並非金管會一定要達成的目標，即便金管會沒有達到年度罰款收入預算數，對金管會沒有任何壓力，亦不會為罰而罰。（編輯：楊蘭軒）1130425