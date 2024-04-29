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（中央社記者張雄風台北29日電）環境部今天預告空氣品質標準修正草案，以PM2.5為例，將由現行年平均值15μg/m3，朝116年達13μg/m3，並以119年前達12μg /m3為目標，修正後朝世界衛生組織所訂目標邁進。

根據修正草案，以細懸浮微粒（PM2.5）而言，台灣年平均濃度已由民國105年20微克/立方公尺（μg/m3），下降至112年13.7μg/m3，隨著第2期空氣污染防制方案，預期116年降至13μg/m3，長期朝12μg/m3的目標邁進。

環境部表示，除了PM2.5之外，也同步加嚴懸浮微粒（PM10）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）等污染物濃度標準。

另外，修正各縣市轄內所有監測站須全數符合標準，才能劃定為二級空氣污染防制區，取代過往以所有測站濃度平均值判定達標與否的方式。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，目前保守估計在119年能達到12μg/m3的目標，也希望能提早達標。

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張順欽指出，目前是草案預告階段，希望今年9月之前能完成法制程序；若完成相關空污指標修正後，做為提醒民眾空氣品質的AQI指標也會跟著調整，這部分之後會再進一步討論。

環境部說明，此次標準修正後，台灣空氣品質標準將朝世界衛生組織所訂目標邁進，其中SO2、CO、鉛（Pb）皆已達世界衛生組織最終目標或世界最嚴標準；PM10及PM2.5較日本、韓國、香港及中國大陸嚴格；NO2及O3則與日本、韓國等鄰近國家相當。（編輯：管中維）1130429